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布莉姬芳達 女神發福變成「大」嬸

記者蘇詠智／綜合報導
現在的布莉姬芳達和20年前模樣相差很大。（圖：達志影像）
現在的布莉姬芳達和20年前模樣相差很大。（圖：達志影像）

英雄美人最怕見白頭，但比起模樣變老更讓人心驚的是身形大走樣。曾被好萊塢力捧的超級演藝世家出身美女布莉姬芳達（Bridget Fonda），近年來幾度被狗仔攝影拍到變成「重量級」阿姨的模樣，幾乎與昔日判若兩人。雖然影迷感嘆女神終於也變大嬸，卻也有網友堅稱要大家放過她、讓她安心做自己。

現在的布莉姬芳達和20年前模樣相差很大。（路透資料照片）
現在的布莉姬芳達和20年前模樣相差很大。（路透資料照片）

布莉姬芳達的爺爺正是資深影帝亨利方達（Henry Fonda），姑姑則是兩屆奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda），父親彼得方達（Peter Fonda）也曾入圍過奧斯卡獎。她曾經和姑姑年輕時一樣走性感豪放的路線，可塑性相當寬廣，她也曾和李連杰合作過「龍吻」，飾演捲入犯罪事件的應召女郎。

20年前拍完香港導演胡大為執導的迷你影集「白雪皇后」後，布莉姬芳達就再沒拍戲，開始過著相夫教子的生活，中間一度有在李安「胡士托風波」特映會出現，那時看來還美麗窈窕。結果去年她再度登上歐美報導，竟已是嚴重發福。

近日布莉姬和兒子一起出現在洛城機場被拍到，59歲的她完全沒有打扮，和尋常婦人無異。相較於85歲的姑姑珍芳達依然星味十足，布莉姬的甘於平淡也是一種選擇。

奧斯卡獎 李連杰 導演

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