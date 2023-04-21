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馮迪索帶頭「玩命」 傑森摩莫亞加盟反派

記者陳建嘉／綜合報導
馮迪索(左)領軍的「玩命家族」將再度面臨重大危機。(圖：UIP提供)
馮迪索(左)領軍的「玩命家族」將再度面臨重大危機。(圖：UIP提供)

馮迪索（Vin Diesel）領軍主演「玩命關頭X」（Fast X），近日曝光全新預告，由「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演的全新反派但丁，對尬馮迪索飾演的唐老大的家族，從街頭飆車到炸掉梵蒂岡，目的就是要展開醞釀多年的復仇計畫，更在預告最後嗆聲「你的路走到盡頭了」，挑釁這絕對是最後一次飆車，唐老大也回擊「那你就要繫好安全帶」。

賣座電影「玩命關頭」系列已邁入23年，該片為系列第10部電影，傑森對於能夠參與這個風靡全球的電影系列的演出直呼超興奮，「我沒演過大壞蛋，大概有10年沒演過，我想為這個系列帶來前所未見的危險，但想要和唐老大和他的家人們對尬，就必須有一點變態，他們才能嘗到恐懼的滋味，而有這麼多家人就會有難題，那就是危機時刻唐老大該選擇拯救誰呢？」

導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）表示，「玩命關頭」系列即將迎向終點，所以本片也要回到最初的開始街頭「尬車」，「這是一部場面浩大的娛樂大片，並匯集了觀眾熱愛玩命關頭宇宙的一切，片中有一個全新的大壞蛋以及真正致命的危機，唐老大知道有人要向他報仇，這將會是他人生中遇到最大的關卡。」

上一集開始登場的約翰希南（John Cena）也繼續飾演唐老大弟弟雅各，他談到這一集規模比之前更龐大、動作更精采，「觀眾一定會看到下巴掉下來，大家可以期待看到唐老大一家人火力全開迎戰一波波的猛烈攻擊，當然還有「玩命關頭」系列中最令人期待的各式帥爆車款，千萬不能錯過。」

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