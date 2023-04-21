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亞歷鮑德溫過失殺人指控突撤銷 不代表罪名已洗清

記者蘇詠智／即時報導
亞歷鮑德溫片場開槍造成女攝影師死亡，事發後已刪掉這張照片。(取材自Instagram)
亞歷鮑德溫片場開槍造成女攝影師死亡，事發後已刪掉這張照片。(取材自Instagram)

曾經震撼全球的「片場開槍打死人」事件，資深男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）由於在拍攝西部片「Rust」時，道具槍竟然擊發出子彈令攝影師哈莉娜哈金斯（Halyna Hutchins）受到重傷，送醫後不治死亡，導演喬爾蘇札也受傷，哈莉娜的家人控告亞歷鮑德溫過失殺人，原本預訂在下個月初就要初步審訊，但亞歷的律師透露，他所被控的兩項罪名將被撤銷，不過該片負責槍械道具的漢娜古塔瑞茲里德也被控過失殺人，對她的控訴就還未撤銷。

亞歷鮑德溫接到此消息，在社群網站上發布了與妻子希拉莉亞的合照，寫道：「我欠這個女人我所有的一切。（也欠你，路克）。」路克是他的其中一位律師路克尼卡斯，他和另一位律師艾力克斯史派羅聯合聲明中表示樂見檢方做此決定，也希望事情的真相能夠有更明確的調查結果。檢方則表示以目前的偵查進度，尚無法來得及在審訊之前有結果，因此將先撤銷亞歷鮑德溫被控訴的兩項罪名，但這不代表他的罪名都已洗清，因為檢方繼續調查下去，仍有可能重啟對他的指控。

「Rust」片場意外是繼李國豪拍攝「龍族戰神」遭到道具槍擊中、重傷身亡後又一度震驚各方的大事件，道具槍械使用的安全又成為被熱烈討論的話題。

亞歷鮑德溫（左）在被控過失殺人案先行撤銷後，發布和妻子合照，感謝她的支持。(取材...
亞歷鮑德溫（左）在被控過失殺人案先行撤銷後，發布和妻子合照，感謝她的支持。(取材自Instagram)
哈莉娜哈金斯因片場意外而身亡。(取材自Instagram)
哈莉娜哈金斯因片場意外而身亡。(取材自Instagram)

亞歷鮑德溫 社群網站 導演

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