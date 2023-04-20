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真相大白…湯姆克魯斯比昔日童星更凍齡合照 竟是假的

記者蘇詠智／即時報導
克里斯多夫麥奎里（左）與湯姆克魯斯合作過好幾集「不可能的任務」。(取材自Instagram)
克里斯多夫麥奎里（左）與湯姆克魯斯合作過好幾集「不可能的任務」。(取材自Instagram)

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）走紅超過30年，在不同類型都有過大受觀眾喜愛的演出，其中扮演運動經紀人的「征服情海」(Jerry Maguire)不僅讓他拿下金球獎最佳音樂或喜劇類影片男主角獎，也提名了當年的奧斯卡影帝，在全球各地都大熱賣，尤其他和片中戴著眼鏡的可愛童星強納森林普尼基(Jonathan Lipnicki)的溫馨對手戲更是贏得觀眾的讚賞。

強納森後來還主演了「一家之鼠」(Stuart Little)等票房喜劇，一度是好萊塢的紅牌童星。多年之後，他與湯姆克魯斯再度相逢、合照，只見畫面中湯姆克魯斯沒比當年變化太多，強納森卻是頭髮、鬍鬚都斑白，比湯姆克魯斯更顯老。這今昔合照對比，曾經在全球網路瘋傳，大家都感嘆湯姆克魯斯為了工作、自律甚嚴，凍齡的程度遠超過比他小一截的強納森，而強納森也衰老的太可怕。

但其實，這完全不是事實，因為新的合照裡面與湯姆克魯斯站在一起的根本不是強納森，而是和他合作了好幾集「不可能的任務」(Mission Impossible)系列的編導克里斯多夫麥奎里(Christopher McQuarrie)。強納森林普尼基才不過32歲，無論如何不太可能有那麼多的白頭髮與白鬍鬚，比湯姆克魯斯只小6歲的克里斯多夫麥奎里才是很合理會出現白髮的人，且強納森後來很努力健身、鍛鍊，變成一位肌肉猛男，體格比克里斯多夫結實不少。

雖然湯姆克魯斯的凍齡效果，沒有網路上轟動的那麼神奇，不過比小他6歲的導演看起來年輕不少，也已是蠻讓人佩服。

強納森林普尼基長大後還在演藝圈，而且並沒有未老先衰。(取材自Instagram)
強納森林普尼基長大後還在演藝圈，而且並沒有未老先衰。(取材自Instagram)
湯姆克魯斯（左）和昔日童星多年後再度合照、比對方更凍齡的圖文曾經轟傳全球。(取材...
湯姆克魯斯（左）和昔日童星多年後再度合照、比對方更凍齡的圖文曾經轟傳全球。(取材自Instagram)

湯姆克魯斯 好萊塢 健身

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