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「玩命關頭X」預告上線 馮迪索慘遭嗆「最後一次」

記者陳建嘉／即時報導
馮迪索突然在Instagram貼出保羅沃克弟弟寇迪的合照，幫忙宣傳慈善活動。(圖：UIP提供)
馮迪索突然在Instagram貼出保羅沃克弟弟寇迪的合照，幫忙宣傳慈善活動。(圖：UIP提供)

馮迪索(左)領軍的「玩命家族」將再度面臨重大危機。(圖：UIP提供)
馮迪索(左)領軍的「玩命家族」將再度面臨重大危機。(圖：UIP提供)

好萊塢男星馮迪索(Vin Diesel)領軍主演「玩命關頭X」(Fast X)，今天曝光全新預告，由「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞(Jason Momoa)飾演的全新反派但丁(Dante Reyes)，對尬馮迪索飾演的唐老大(Dom Toretto)的家族，從街頭飆車到炸掉梵蒂岡，目的就是要展開醞釀多年的復仇計畫，更在預告最後嗆聲「你的路走到盡頭了」(This is your last ride)，挑釁這絕對是最後一次飆車，唐老大也回擊「那你就要繫好安全帶」。

「水行俠」傑森摩莫亞是「玩命關頭X」大反派。(圖：UIP提供)
「水行俠」傑森摩莫亞是「玩命關頭X」大反派。(圖：UIP提供)

賣座電影「玩命關頭」(Fast & Furious)系列已邁入23年，該片為系列第10部電影，傑森對於能夠參與這個風靡全球的電影系列的演出直呼超興奮，「我沒演過大壞蛋，大概有10年沒演過，我想為這個系列帶來前所未見的危險，但想要和唐老大和他的家人們對尬，就必須有一點變態，他們才能嚐到恐懼的滋味，而有這麼多家人就會有難題，那就是…危機時刻唐老大該選擇拯救誰呢？」

「玩命關頭X」依舊有盛大精彩的動作爆破戲。(圖：UIP提供)
「玩命關頭X」依舊有盛大精彩的動作爆破戲。(圖：UIP提供)

導演路易斯賴托瑞(Louis Leterrier)表示「玩命關頭」系列即將迎向終點，所以本片也要回到最初的開始街頭「尬車」，「這是一部場面浩大的娛樂大片，並匯集了觀眾熱愛玩命關頭宇宙的一切，片中有一個全新的大壞蛋以及真正致命的危機，唐老大知道有人要向他報仇，這將會是他人生中遇到最大的關卡。」

「玩命關頭X」將於5月17日上映。(圖：UIP提供)
「玩命關頭X」將於5月17日上映。(圖：UIP提供)

上一集開始登場的約翰希南(John Cena)也繼續飾演唐老大弟弟雅各(Jakob Toretto)，他談到這一集規模比之前更龐大、動作更精彩，「觀眾一定會看到下巴掉下來，大家可以期待看到唐老大一家人火力全開迎戰一波波的猛烈攻擊，當然還有「玩命關頭」系列中最令人期待的各式帥爆車款，千萬不能錯過。」此外，馮迪索最近在為保羅沃克(Paul Walker)弟弟寇迪(Cody Walker)的慈善賽車活動「FUELFEST」宣傳，該活動原本是保羅沃克每年固定辦來慈善募款，自從保羅過世後就由弟弟繼承衣缽，馮迪索與寇迪互動，也讓人好奇寇迪是否會在之後加入「玩命關頭11」。

「玩命關頭X」預告：

來源：環球影片

電影 導演 好萊塢

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