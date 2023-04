超級瑪利歐兄弟電影版 北美票房二連霸

「超級瑪利歐兄弟電影版」本周再度蟬聯北美票房冠軍。(美聯社)

遊戲主題動畫片「超級瑪利歐兄弟電影 版」(The Super Mario Bros. Movie)在上周首映時表現出史詩般的亮眼成績,本周再度擊退其他各片,蟬聯北美票房冠軍。

根據北美院線聯盟(Exhibitor Relations)的數據,超級瑪利歐在上周五起為期三天的周末,票房囊括8700萬美元,累積票房逾3.47億美元。

北美院線聯盟已經預測「超級瑪利歐兄弟電影版」,將本著史上最受歡迎電玩遊戲之一的基礎,躍身為今年度最佳電影。

本周末第2名是由羅素克洛(Russell Crowe)主演的「梵蒂岡驅魔士」(The Pope's Exorcis),收入910萬美元,遠遠落後第1名的成績。

第3名是基努李維 (Keanu Reeves)主演的「捍衛任務4」(John Wick),790萬美元入袋,在北美院線上映4周來累積票房達1.6億美元。

恐怖喜劇片「吸血鬼特助:雷菲爾 」(Renfield)在首映周末收入770萬美元,位列第4。

講述耐吉(Nike)開發喬丹 (Michael Jordan)「飛人喬丹」籃球鞋系列的新片「AIR」,以770萬美元名列第5,票房排名比上周下滑了1個名次。

排名第6到第10的依序為:「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),進帳730萬美元;「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods),500萬美元;黑手黨媽媽(Mafia Mamma),200萬美元;「驚聲尖叫6」(Scream VI),140萬美元;邪惡的聲音Nefarious,130萬美元。