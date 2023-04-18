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超級瑪利歐兄弟電影版 北美票房二連霸

​​娛樂新聞組／綜合報導​
「超級瑪利歐兄弟電影版」本周再度蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）
「超級瑪利歐兄弟電影版」本周再度蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）

遊戲主題動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）在上周首映時表現出史詩般的亮眼成績，本周再度擊退其他各片，蟬聯北美票房冠軍。

根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）的數據，超級瑪利歐在上周五起為期三天的周末，票房囊括8700萬美元，累積票房逾3.47億美元。

北美院線聯盟已經預測「超級瑪利歐兄弟電影版」，將本著史上最受歡迎電玩遊戲之一的基礎，躍身為今年度最佳電影。

本周末第2名是由羅素克洛（Russell Crowe）主演的「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcis），收入910萬美元，遠遠落後第1名的成績。

第3名是基努李維（Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick），790萬美元入袋，在北美院線上映4周來累積票房達1.6億美元。

恐怖喜劇片「吸血鬼特助：雷菲爾 」（Renfield）在首映周末收入770萬美元，位列第4。

講述耐吉（Nike）開發喬丹（Michael Jordan）「飛人喬丹」籃球鞋系列的新片「AIR」，以770萬美元名列第5，票房排名比上周下滑了1個名次。

排名第6到第10的依序為：「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），進帳730萬美元；「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods），500萬美元；黑手黨媽媽（Mafia Mamma），200萬美元；「驚聲尖叫6」（Scream VI），140萬美元；邪惡的聲音Nefarious，130萬美元。

電影 喬丹 基努李維

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