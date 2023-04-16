螢幕甜心身世坎坷 「美國隊長」舊愛驚曝曾被拍性愛影帶

敏卡凱莉笑容甜美，成長過程卻經歷很多傷痛。(取材自IMDb)

藝人在銀幕上的形象常常與私下真正的生活有極大差異，42歲的美國女星敏卡凱莉(Minka Kelly)過去曾與「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)交往多年，常常扮演富家千金或是甜心之類的角色，但她其實來自混亂不堪的成長環境，她推出了回憶錄「Tell Me Everything」，驚曝母親是脫衣舞孃，從小就被帶去成人俱樂部裡等她表演完下班，看盡各種男性的鹹濕嘴臉，而她自己長大後也只知道這種謀生方式，竟與母親一樣從事類似的工作，一度在成人錄影帶店的偷窺live秀表演，一點都不像她演過的那些從小養尊處優、清純甜美的大小姐。

敏卡凱莉的回憶錄中揭露不堪的過往。(取材自Instagram)

敏卡凱莉長得俏麗，很容易被分派到「甜心」型的角色，可是她本人和甜心相差十萬八千里，透露她是由單親媽媽養育，媽媽的工作場合並不高尚，又有酒癮，她的小時候沒有在良好的環境之下成長。若是媽媽表演完，手上剛好有現金，常會在半夜兩三點就馬上帶她去購物，兩人一度窮到住不起房屋，只能在儲藏室落腳。於是她對母親有很多的不滿與不諒解，長大以後想辦法自己求生，又不幸碰上了壞男友，肚子裡已有了小孩，媽媽曾經提議她生下來，和她一起養，她則反問：「那來的錢？住哪裡？保險 那些呢？」想到自己的小孩可能要和自己一樣在混亂的環境下生長，就覺得不可以這麼做，忍痛選擇墮胎。

敏卡凱莉（右）曾是「霹靂嬌娃」中的一員。(取材自IMDb)

雪上加霜的是，孩子的爸對她做過更過分的事，不僅強逼她拍攝性愛影帶，在她因為去當模特兒、順勢轉進戲劇圈而憑著「勝利之光」(Friday Night Lights)影集開始走紅，居然向她勒索5萬美元，否則就要把片子交給八卦 小報，讓他們報導。敏卡後來在演藝圈結識了不少條件出眾的男性，曾經差一點就要和克里斯伊凡結婚，在分手後也曾與約翰梅爾(John Mayer)、MLB職棒紐約洋基 隊隊長基特(Derek Jeter)交往，更一度被選為新版「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)影集的女主角之一，不過新版本反應不如經典舊版，只做了一季就結束。