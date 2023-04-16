哈利波特要拍影集 選角多元化 妙麗不再是白人？
「哈利波特」（Harry Potter）系列小說確定將重拍為影集，預計一季涵蓋一本書的內容，消息一出，已經引發熱烈爭議，而卡司組合將與電影版完全不同，竟然傳出「陰謀論」，且各方已在猜測影集版選角應會符合近年的主流思潮「多元化」，免得步上當年電影版被嫌「太白」的後塵，在主要人物中，聰明優等生妙麗(Hermione Granger)，最有可能由非白人來扮演。
距離「哈利波特」電影最後一集「死神的聖物II」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）推出到現在還不滿12年，HBO Max和Discovery+合併所產生的新平台Max，已迫不及待要籌拍影集版，一手打造魔法世界的JK羅琳（J. K. Rowling）也加入確保內容不會偏離原作。只是她近年來捲入與跨性別族群的口水戰，每有新作推出都會被酸民喊「抵制」，這回更有人認為影集版重新選角背後「有陰謀」。
眾所周知，主演「哈利波特」電影版而成為知名演員的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）等先後公開支持跨性別者，與JK羅琳唱反調，被戲稱是「家族內訌」，酸民堅稱羅琳「已經沒有朋友」，所以加入「哈利波特」影集版，再藉由重新換人演，把這些唱反調的人一次掃地出門。
其實這種「陰謀論」完全沒道理，丹尼爾等人都已是30多歲的成年人，哪有辦法再回去演霍格華茲魔法學校裡的小朋友？影集主角勢必得由新人換舊人。
當初「哈利波特」電影版被嫌非白人演員不夠多，影集版不會再犯同樣的錯誤，正好妙麗在書裡只提到「褐色眼珠，一頭蓬鬆毛燥的頭髮」，是白人或亞裔都未嘗不可。事實上，舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)倫敦首演時的妙麗就是由黑人女星飾演，那時已掀起「妙麗能不能是黑人」的爭議，JK羅琳也定調：妙麗沒有不能是非白人。因而影集版裡的人物，要是變得更「族群融合」，觀眾也別太訝異。
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