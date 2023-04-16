哈利波特要拍影集 選角多元化 妙麗不再是白人？

JK羅琳參與「哈利波特」影集版籌拍，竟被酸民以「陰謀論」看待。（路透資料照片）

「哈利波特 」（Harry Potter）系列小說確定將重拍為影集，預計一季涵蓋一本書的內容，消息一出，已經引發熱烈爭議，而卡司組合將與電影 版完全不同，竟然傳出「陰謀論」，且各方已在猜測影集版選角應會符合近年的主流思潮「多元化」，免得步上當年電影版被嫌「太白」的後塵，在主要人物中，聰明優等生妙麗(Hermione Granger)，最有可能由非白人來扮演。

距離「哈利波特」電影最後一集「死神的聖物II」（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）推出到現在還不滿12年，HBO Max和Discovery+合併所產生的新平台Max，已迫不及待要籌拍影集版，一手打造魔法世界的JK羅琳（J. K. Rowling）也加入確保內容不會偏離原作。只是她近年來捲入與跨性別族群的口水戰，每有新作推出都會被酸民喊「抵制」，這回更有人認為影集版重新選角背後「有陰謀」。

眾所周知，主演「哈利波特」電影版而成為知名演員的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）等先後公開支持跨性別者，與JK羅琳唱反調，被戲稱是「家族內訌」，酸民堅稱羅琳「已經沒有朋友」，所以加入「哈利波特」影集版，再藉由重新換人演，把這些唱反調的人一次掃地出門。

其實這種「陰謀論」完全沒道理，丹尼爾等人都已是30多歲的成年人，哪有辦法再回去演霍格華茲魔法學校裡的小朋友？影集主角勢必得由新人換舊人。