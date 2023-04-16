我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

曾被阿湯哥看上 尼可拉斯霍特頻錯過大片

記者蘇詠智／綜合報導
尼可拉斯霍特為了影集「The Great」而不得不辭演「不可能的任務」最新續篇。（取材自IMDb）
尼可拉斯霍特為了影集「The Great」而不得不辭演「不可能的任務」最新續篇。（取材自IMDb）

在演藝界發展，條件好、實力好都不如星運好，有些人就是很容易爭取到大片的大角色，也有人怎麼試都只能「謝謝，下次再來」。最近在「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield）和尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）再度合作的尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)，過去幾年就曾經接連踢到鐵板，和好幾部大片錯身而過。

尼可拉斯霍特童星時期就出道，他近日接受自家英國媒體的訪問，透露去試鏡「蝙蝠俠」（Batman）結果不敵羅伯派汀森（Robert Pattinson），爭取在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）演飛官也沒有成功，湯姆克魯斯（Tom Cruise）還是對他的表現頗為肯定，改邀他在「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible - Dead Reckoning）上下兩篇扮演大反派，他本來答應了，之後又因為他主演的Hulu影集「The Great」合約上註明以該劇為優先，撞到「不可能的任務：致命清算」拍攝，他不得不被迫向湯姆克魯斯辭演。

儘管尼可拉斯霍特由於「The Great」入圍了艾美、金球雙料視帝，但在「不可能的任務」系列演大反派，對於演藝事業的加持，應該還是超過入圍這兩大獎，尼可拉斯心中的失落，可想而知。

至於誰是那個最幸運、大角色接二連三的寵兒？莫過於羅伯派汀森，從在「哈利波特」（Harry Potter）系列演校原萬人迷西追迪哥里，到「暮光之城」(twilight)的吸血鬼愛德華，再到現在的年輕版「蝙蝠俠」，一路上一堆條件好的男星成為他手下敗將，星運好到讓人嫉妒。

哈利波特 湯姆克魯斯 入圍

上一則

黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術

下一則

陳偉霆「暴風」賣命來真的 與王千源點火互毆

延伸閱讀

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
湯姆克魯斯不見女兒蘇蕊 凱蒂荷姆絲承認想保護她

湯姆克魯斯不見女兒蘇蕊 凱蒂荷姆絲承認想保護她
合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我

合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我
爭票房一哥 阿湯哥粉絲：贏定基努李維？

爭票房一哥 阿湯哥粉絲：贏定基努李維？

熱門新聞

方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製