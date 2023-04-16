曾被阿湯哥看上 尼可拉斯霍特頻錯過大片

尼可拉斯霍特為了影集「The Great」而不得不辭演「不可能的任務」最新續篇。（取材自IMDb）

在演藝界發展，條件好、實力好都不如星運好，有些人就是很容易爭取到大片的大角色，也有人怎麼試都只能「謝謝，下次再來」。最近在「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield）和尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）再度合作的尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)，過去幾年就曾經接連踢到鐵板，和好幾部大片錯身而過。

尼可拉斯霍特童星時期就出道，他近日接受自家英國媒體的訪問，透露去試鏡「蝙蝠俠」（Batman）結果不敵羅伯派汀森（Robert Pattinson），爭取在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）演飛官也沒有成功，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）還是對他的表現頗為肯定，改邀他在「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible - Dead Reckoning）上下兩篇扮演大反派，他本來答應了，之後又因為他主演的Hulu影集「The Great」合約上註明以該劇為優先，撞到「不可能的任務：致命清算」拍攝，他不得不被迫向湯姆克魯斯辭演。

儘管尼可拉斯霍特由於「The Great」入圍 了艾美、金球雙料視帝，但在「不可能的任務」系列演大反派，對於演藝事業的加持，應該還是超過入圍這兩大獎，尼可拉斯心中的失落，可想而知。

至於誰是那個最幸運、大角色接二連三的寵兒？莫過於羅伯派汀森，從在「哈利波特 」（Harry Potter）系列演校原萬人迷西追迪哥里，到「暮光之城」(twilight)的吸血鬼愛德華，再到現在的年輕版「蝙蝠俠」，一路上一堆條件好的男星成為他手下敗將，星運好到讓人嫉妒。