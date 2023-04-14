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經典再續找他就對了？「捍衛戰士2」帥哥要演「龍捲風2」

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛戰士：獨行俠」中的「劊子手」一角讓葛倫鮑威爾迅速走紅。(取材自IMDb)
「捍衛戰士：獨行俠」中的「劊子手」一角讓葛倫鮑威爾迅速走紅。(取材自IMDb)

去年在全球票房近15億美元且高居全美年度冠軍的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，除了讓湯姆克魯斯(Tom Cruise)的事業再創高峰，也讓觀眾對片中的年輕飛官們留下深刻印象，戲份不少、英俊帥氣的「劊子手」葛倫鮑威爾(Glen Powell)尤其是其中的焦點之一，而他也因為該片的熱賣，變成目前最炙手可熱的小生之一，片約應接不暇，他近日又宣布將成為1996年熱賣鉅片「龍捲風」(Twister)重新再續的男主角，搭擋「沼澤謀殺案」(Where the Crawdads Sing)黛西艾德格瓊斯(Daisy Edgar-Jones)，一起在片中躲避風暴

葛倫鮑威爾高大挺拔的身型，有傳統好萊塢男主角的味道，得天獨厚的是，他的長相俊帥卻不會過於脂粉味，動作片或文藝片都很適合，他的新片邀約中這兩種類型都有，倘若男女性觀眾一網打盡，有機會成為影壇的新天王。「龍捲風」的續篇就有可能會是他在「捍衛戰士：獨行俠」後再度在票房上勝利出擊的大作。

「龍捲風」當年首集推出打著史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）監製，全球賣座逼近5億美元、僅次於「ID4星際終結者」(Independence Day)，還贏過湯姆克魯斯「不可能的任務」(Mission: Impossible)，是年度亞軍，不過多年來始終沒能拍出續集，男主角比爾派斯頓(Bill  Paxton)和麥可克萊頓(Michael Crichton)都已經去世，因此籌拍中的新續篇，不會是直接的續集，電影公司強調會是該故事「新的篇章」。

黛西艾德格瓊斯將是新版「龍捲風」女主角。（路透資料照片）
黛西艾德格瓊斯將是新版「龍捲風」女主角。（路透資料照片）

龍捲風 湯姆克魯斯 風暴

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