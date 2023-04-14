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「星二代千金殺手」提摩西夏勒梅真與凱莉詹納交往？證據確鑿

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅因為「沙丘」等片走紅，人氣雖高，卻緋聞不斷。(取材自IMDb)
提摩西夏勒梅因為「沙丘」等片走紅，人氣雖高，卻緋聞不斷。(取材自IMDb)

憑著「沙丘」（Dune）、「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）成為新世代文青觀眾心目中男神的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）雖然花邊不斷，卻沒有影響在粉絲心中的地位，他曾經在未大紅時交往過瑪丹娜（Madonna）的女兒蘿德絲（Lourdes），也曾在成名後和強尼戴普（Johnny Depp）的女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）約會，一度被視為「星二代千金殺手」，現在卻證明他的魅力不只是演藝世家的大小姐們難以抵擋，連話題女性都無法招架。

近日傳出提摩西和金卡戴珊（Kim Kardashian）同母異父的小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）自從在巴黎時裝周碰面後，彼此都很有好感，疑似猜出愛的火花，當時曾有網友哀嘆身價超過7億美元的凱莉，前後任緋聞男友遍及各個領域的男神，幾乎像抓寶可夢一樣把他們收集全，現在又把「魔爪」伸向「甜茶」。儘管萬千粉絲希望這只是誤傳，無奈凱莉的座車被拍到停在提摩西夏勒梅家的門口，恐怕八九不離十。

凱莉詹納本來與姊姊們一起出現在超夯的真人秀裡，已經讓她的知名度居高不下，她則利用這些優勢，轉而投資彩妝生意，憑著高知名度吸引一堆粉絲搶購，讓自己變得更加富有，現在和其他姊姊比起來，身家豐厚度有過之而無不及，保證這一輩子都吃穿不愁，難怪可以盡情把男神們當獵物，一個一個征服，平民百姓們只有又妒又羨的份。

凱莉詹納超級富有又有名，想要什麼樣的男人都不是問題。（路透資料照片）
凱莉詹納超級富有又有名，想要什麼樣的男人都不是問題。（路透資料照片）

瑪丹娜 投資 緋聞

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