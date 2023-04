「星二代千金殺手」提摩西夏勒梅真與凱莉詹納交往？證據確鑿

提摩西夏勒梅因為「沙丘」等片走紅,人氣雖高,卻緋聞不斷。(取材自IMDb)

憑著「沙丘」(Dune)、「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)成為新世代文青觀眾心目中男神的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)雖然花邊不斷,卻沒有影響在粉絲心中的地位,他曾經在未大紅時交往過瑪丹娜 (Madonna)的女兒蘿德絲(Lourdes),也曾在成名後和強尼戴普(Johnny Depp)的女兒莉莉蘿絲(Lily Rose Depp)約會,一度被視為「星二代千金殺手」,現在卻證明他的魅力不只是演藝世家的大小姐們難以抵擋,連話題女性都無法招架。

近日傳出提摩西和金卡戴珊(Kim Kardashian)同母異父的小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)自從在巴黎時裝周碰面後,彼此都很有好感,疑似猜出愛的火花,當時曾有網友哀嘆身價超過7億美元的凱莉,前後任緋聞 男友遍及各個領域的男神,幾乎像抓寶可夢一樣把他們收集全,現在又把「魔爪」伸向「甜茶」。儘管萬千粉絲希望這只是誤傳,無奈凱莉的座車被拍到停在提摩西夏勒梅家的門口,恐怕八九不離十。