兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

2014年的影集「無間警探」中的2位男主角馬修麥康納和伍迪哈里遜戲外也是交情匪淺的好兄弟，兩人更意外發現馬修的母親認識伍迪的父親，且可能有「血緣關係」。（取材自推特）

2014年的影集「無間警探」（True Dective）中的兩位男主角馬修麥康納（Matthew McConaughey）和伍迪哈里遜（Woody Harrisons）戲外也是交情匪淺的好兄弟，2人更意外發現馬修的母親認識伍迪的父親，且可能有「血緣關係」。

衛報報導，馬修近日在一個Podcast節目中透露自己從母親那邊得知她認識伍迪的父親，而且關係可能「相當親密」，馬修說道「幾年前在希臘，我們全部圍坐在一起談論和家人有多親密，我媽媽也在，當時她突然說『伍迪，我認識你爸爸』，而且她特別強調『認識』這2個字，讓我們好奇究竟是什麼情況」。

馬修母親似乎在暗示她和伍迪父親曾經「有一腿」的說法促使兩人調查家族史，馬修表示「我們發現當我的父母處於第二次離婚時，伍迪的父親恰好正在休假，他們很可能是在這個時候『認識』的」。據悉，馬修的父母親一共結過三次婚，而2人的父親分別在1992年和2007年去世，因此真相為何只有馬修的母親知道。

對於這個意外的發現，馬修除了表示自己和伍迪的「兄弟情」（Bromance）如今似乎更緊密外，還提到兩家人的關係本就相當融洽，他和伍迪也仍在爭論是否要進行DNA檢測 來確認他們之間究竟是否有血緣關係。

馬修逗趣地表示「對伍迪來說，他可以很輕鬆地說『來吧，讓我們去做DNA檢測」，但這對我來說有點困難，這等於告訴我『過去53年來，我一直視為父親的人可能根本不是我父親？』」。