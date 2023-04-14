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新片還在拍 傑米福克斯驚傳緊急住院

記者陳建嘉／綜合報導
傑米福克斯日前才回歸「蜘蛛人：無家日」再度扮演反派「電光人」。(取材自推特)
傑米福克斯日前才回歸「蜘蛛人：無家日」再度扮演反派「電光人」。(取材自推特)

55歲傑米福克斯（Jamie Foxx）曾以「雷之心靈傳奇」（Ray）拿下奧斯卡影帝，他悠遊於好萊塢大片與獨立製片，另演出「蜘蛛人驚奇再起2」（The Amazing Spider-Man 2）大反派「電光人」，近期傳出發病危通知，原因僅透露是醫療併發症，同樣身為演員的女兒柯琳證實此事，雖不知道確切醫療狀況，嚴重到必須住院治療，但目前已好轉。

根據TMZ的報導，55歲的傑米福克斯日前因不明併發症送醫治療，情況一度危急，但至今都未能得知他的病因以及其症狀為何。不過有知情人士指出，傑米福克斯受到很好的醫療照顧。

柯琳在IG上表示，「我們想分享這部分，我的父親傑米福克斯經歷了一種併發症，幸運的是，透過迅速採取行動以及悉心照顧，已經在康復的路上，我們知道他是多麼受到外界愛載，也感謝你們的祈禱，如今我們家人希望能在這段期間內給我們隱私，愛你們，我們是福克斯一家人」。

據悉，據悉傑米福克斯正在亞特蘭大與女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）、卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）合拍新片「Back in Action」，目前進度因他的住院受到影響，傑米福克斯需多久才能重返工作岡位，目前仍是變數。

傑米福克斯曾獲奧斯卡影帝肯定。(取材自Instagram)
傑米福克斯曾獲奧斯卡影帝肯定。(取材自Instagram)

併發症 亞特蘭大 奧斯卡

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