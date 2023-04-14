坎城影展入圍名單公布 是枝裕和「怪物」闖入

土耳其導演錫蘭的新作「枯草」再度入圍坎城主競賽。(圖：海鵬提供)

第76屆坎城影展 公布主競賽、一種注目單元入圍 名單，主競賽部分，有魏斯安德森（Wes Anderson）執導，思嘉莉約翰森﻿（Scarlett Johansson）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的「小行星城」（Asteroid City）；以及日本名導是枝裕和的新片「怪物」，值得注意的是BLACKPINK Jennie參演美劇「偶像漩渦」（The Idol）也將在坎城首映。

曾獲金馬獎的新加坡名導陳哲藝推出新片「燃冬」，由周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演，講述三個年輕人在中國東北邊城旅遊時發展的一連串故事。宋仲基去年演完「財閥家的小兒子」便投入黑幫電影「禍亂」，據傳他因為太喜歡劇本，甚至願意無酬演出，兩片同樣入圍坎城影展「一種注目」單元。

魏斯安德森在「小行星城」再度展現畫面置中的美學，並有湯姆漢克斯、思嘉莉約翰森及瑪格羅比（Margot Robbie）助陣，屆時首映時，紅毯勢必星光閃閃。日本名導是枝裕和與編劇好友坂元裕二合作推出新片「怪物」找來安藤櫻、瑛太主演，更有望讓安藤櫻在「小偷家族」之後，再度挑戰坎城影后寶座。