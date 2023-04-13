傷後首露面 鷹眼拄杖喊「人生里程碑」

傑瑞米雷納車禍重傷後三個多月首度現身，拄拐杖向媒體、粉絲問好。(美聯社)

「鷹眼」傑瑞米雷納(Jeremy Renner)年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，先前努力復健中，並表明會出席實境秀「舊車大改造」(Rennervations)洛杉磯 首映會，如今也拄著拐杖、滑步車親自出席，即使步履闌珊，仍感謝外界對他的關心，「你們知道嗎？要站起來，再次面對外面的世界，對我來說很緊張」。

「People」報導指出，傑瑞米穿著藍色西裝出席首映會，並與家人一同拍照，不僅登上代步車接受訪問，更一腳踩上節目的標誌物品「輪胎」拍照，「這個節目對我來說，不只是一部電影 ，更是我的新人生，為我訂下一個要努力康復的里程碑」。

傑瑞米是為了保護姪子而受傷，他也感謝家人一路陪伴，「家人們是我做任何事情的動力，很高興能夠與他們一起完成人生的每一階段」，並透露女兒在節目裡也有不少戲分，「和你愛的人一起做事的感覺真的太棒了，我就像身處天堂一樣」。

傑瑞米日前接受ABC專訪，提到被鏟雪車壓過身時有想過生命可能到盡頭，「如果我獨自一人待在那裡，那絕對會是一種可怕的死法，但我並不孤單，我的姪子在場，可愛的艾力克斯，我其他家人也在場」。

「舊車大改造」第一季首三集已上線，傑瑞米雷納身為愛車人，在節目中透過各式各樣的改車，協助不同社區、慈善機構完成他們的需求，更前進芝加哥、墨西哥 以及內華達州雷諾市，不只做慈善，更透過一台又一台的改裝舊車，幫許多年輕人完成夢想，包括凡妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens)、「美國隊長」安東尼麥奇(Anthony Mackie)皆有助陣一同拍攝。