奧斯卡影帝傑米福克斯驚傳「病危」女兒發聲明報近況

傑米福克斯日前才回歸「蜘蛛人：無家日」再度扮演反派「電光人」。(取材自推特)

55歲傑米福克斯（Jamie Foxx）曾以「雷之心靈傳奇」（Ray）拿下奧斯卡影帝，他悠遊於好萊塢大片與獨立製片，另演出「蜘蛛人驚奇再起2」(The Amazing Spider-Man)大反派「電光人」、另有「決殺令」(Django Unchained)、「白宮 末日」(White House Down)等大片，近期傳出發病危通知，原因僅透露是醫療併發症 ，同樣身為演員的女兒柯琳證實此事，雖不知道確切醫療問狀況，但是在周二發生，嚴重到必須住院治療，但目前已好轉。

柯琳在Instagram上表示，「我們想分享這部分，我的父親傑米福克斯昨天經歷了一種併發症，幸運的是，透過迅速採取行動以及悉心照顧，已經在康復的路上，我們知道他是多麼受到外界愛載，也感謝你們的祈禱，如今我們家人希望能在這段期間內給我們隱私，愛你們，我們是福克斯一家人」。

據悉，傑米目前正在亞特蘭大 ，與葛倫克蘿絲(Glenn Close)以及重新復出的卡麥隆狄亞茲(Cameron Diaz)合作新片「Back in Action」。