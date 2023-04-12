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被嗆只有大胸部 最辣小三萌退意

記者陳建嘉／綜合報導
美國女星艾蜜莉瑞特考斯基有「最辣小三」之稱。（取材自Instagram）
美國女星艾蜜莉瑞特考斯基有「最辣小三」之稱。（取材自Instagram）

美國31歲性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）14歲被模特兒公司簽下，擁有性感身材，又因為被導演大衛芬奇（David Fincher）相中，演出賣座驚悚片「控制」（Gone Girl）班艾佛列克（Ben Affleck）的學生兼外遇對象，更在電影裡一脫成名，然則擁有漂亮外表，之後9年竟都被定型只能演出性感角色，讓她近期受訪時爆氣直呼「人們會說『她除了大胸部還有別的嗎？』」證實退出影壇。

艾蜜莉瑞特考斯基日前接受「洛杉磯時報」訪問，被問到已有好一段時間沒拍電影，證實確實已經不打算再拍，之前只有去參與瑞典導演魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）與好萊塢合作的電影「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）試鏡，不過她早就厭惡好萊塢，全因為在「控制」有性感演出之後，她的經紀公司雖然積極想幫她安排好角色，無奈都只有花瓶類型角色找上她，「我不覺得我是一名演員，感覺更像一塊被隨意評判的肉」

艾蜜莉這幾年歷經結婚、生子又分手，更決定在疫情期間開除經紀團隊，不只換一批人，甚至決定自己親自接洽，「我可以自己接電話和做決定，他們都沒有把我最大的利益放在心上，而且他們都很討厭女人。」也提到好萊塢的生存之道，女性要討好有權勢的男人才能有機會，讓她直呼「好萊塢就是一個糟糕的世界，一切都很黑暗」。

好萊塢 電影 導演

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