「超級瑪利歐兄弟電影版」大賣 新舊版本互嗆

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球熱賣，新舊版本意外互嗆。（取材自IMDb）

由任天堂經典電玩改編的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影 版」（The Super Mario Bros. Movie），上片後在全球各地都開出超級大紅盤，全台首日票房是史上動畫片在4月推出的最佳成績，香港 也是今年開年以來的新片首日賣座冠軍。不過30年前真人版電影的男主角之一，約翰李古薩摩（John Leguizamo）卻稱自己不會去看，因為配音卡司沒有拉丁裔，「太白」。

故事中的瑪利歐和其弟路易吉，這兩個名字都是來自於義大利 ，理論上屬於拉丁族群，當初真人版的卡司組合卻也沒有都是拉丁裔掛帥，扮演瑪利歐的鮑伯霍金斯（Bob Hoskins）是英國人，飾演路易吉的約翰李古薩摩成為拉丁演員代表。約翰被問到有沒有興趣看最新版動畫片，坦言：「根本不想！他們明明可以容納拉丁裔，就像我當年算是蠻具開創性的接到這麼重要角色，可是他們沒有繼續多元化、包容的方向，反而走回排外老路。」

一般觀眾才沒有想那麼多，「超級瑪利歐兄弟電影版」將電玩遊戲最經典的角色、關卡等重現，從小玩到大的粉絲直呼保留原汁原味，相當滿意，觀後評分極佳，也讓片子票房居高不下，據估計北美5天就可賣破2億美元大關，比近期的漫威大片有過之而無不及。

也有不少資深影迷，回想到30年前真人版電影有多讓人失望，在新版動畫為重要配角「咚奇剛」獻聲的賽斯羅根（Seth Rogen）就坦言，真人版上映時他才11歲，期待地不得了，結果該片爛到讓他第一次感覺到：「原來也是有很糟糕的電影存在的啊。」他諷刺表示，現在的小朋友很幸運，因為動畫新版絕對不會像舊版那麼爛，看完不會失落。