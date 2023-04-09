強尼戴普新片有麻煩 女導演對記者動粗、吐痰？

強尼戴普即將風光重回幕前，新片將於坎城首映。（取材自IMDb）

過去幾年都因為被前妻貼上「家暴 男」標籤而影響事業與形象的強尼戴普（Johnny Depp），好不容易打贏官司，有機會風光回歸幕前，復出之作「杜巴利夫人」（Jeanne du Barry ）即將在下個月的坎城影展 擔任開幕大片，卻突然又爆出離譜的醜聞，讓他在演藝圈重返榮耀的計畫，再度橫生波折。

麥雯被控對記者施暴，還吐對方口水。（取材自IMDb）

強尼戴普在 「杜巴利夫人」扮演法王路易十五，全程法語發音，下足苦功，導演 麥雯（Maiwenn）是演員出身，片中也自己擔任杜巴利夫人這個角色。據傳因強尼有時無法準時現身片場，麥雯和人員們等得不耐煩，難免有情緒，妙的是她後來決定只要強尼遲到一次，下次就換她不見蹤影，兩人大鬥法到據稱片場氣氛相當詭異，所有人都感受得出他們十分不對盤。

日前，網路新聞「Mediapart」的共同創辦人、記者艾德威普連納（Edwy Plenel）控告麥雯，很粗暴的抓住他的頭髮，把他的頭轉過來，在他臉上吐口水，接著以迅雷不及掩耳的速度離開餐廳，沒有人能有辦法阻止她。整件意外的發生就是那麼讓人猝不及防，因為他跟麥雯根本沒講話，她就突然上前攻擊，讓他大受驚嚇，到現在都還有創傷。

艾德威普連納自認和麥雯沒任何不愉快，只是「Mediapart」曾報導過盧貝松（Luc Besson）被控性侵的相關新聞，盧貝松不只是麥雯的前夫，也和她生了個孩子，目前還不知道麥雯動手的原因，卻足以讓「杜巴利夫人」被拖累，在觀眾心目中留下負面印象。