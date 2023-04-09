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身價差百倍 泰勒絲與李安捧紅英國小生 6年情傳分手

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲被傳6年戀情畫下句點。（路透資料照片）
泰勒絲被傳6年戀情畫下句點。（路透資料照片）

樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）還正忙著最新的巡迴演出，敏感的人卻發現她的英國男友喬歐文（Joe Alwyn）不見蹤影，已經好一陣子沒有出現在跟她相關的場合，「情變」風聲立刻傳出，而美國「Entertainment Tonight」稱他們其實早在近日分手，雙方並沒有撕破臉，也尚無第三者介入，純粹是因為濃情轉淡。

因為主演李安執導「比利‧林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）才從無名新秀變成演藝圈實力派男星的喬歐文，雖然不比泰勒絲過去的幾任舊愛如「強納斯兄弟」（Jonas Brothers）的二哥喬強納斯（Joe Jonas）、漫威小生湯姆希德斯頓（Thomas  Hiddleston）等那麼知名，卻比他們和她在一起都久，曾經一到兩年換一個男友的泰勒絲，和喬歐文交往了6年，而且一改過往對情事高調到讓人懷疑在炒新聞的作風，這6年來兩人很少公開在公眾眼前秀恩愛，可是彼此偶爾會到對方的工作場合探望，較為接近一般正常情侶的做法，因此各方曾以為喬歐文應該就是泰勒絲的真命天子，期待兩人傳出結婚的好消息，沒想到依然是分手收場。

泰勒絲向來喜歡藉由歌曲抒發個人在感情裡的體會，所以去年10月當她推出新專輯時，媒體就在歌詞裡試圖尋找她和喬歐文戀情近況的線索，那時她還表示與喬歐文的連結仍然很強烈、「一切都很好」，沒想到幾個月之後就決定分手。其實前年就有八卦刊物稱泰勒絲早就透過好幾首歌的歌詞流露「逼婚」之意，要是喬歐文不趕快回應，她可能就要放生他。去年則是傳兩人偷偷訂婚，只有最親密的家人知道，他們也都沒出面證實。這回的分手消息，兩人現在也尚無回應。

雖然過去這6年多，泰勒絲與喬歐文看似如膠似漆，其實彼此之間知名度和身價的明顯落差，一直是戀情的隱憂。泰勒絲的身家據估計達4億5000萬美元，喬歐文的財產為400萬美元，超過百倍的差異，女方遠遠強過男方，成了不容易跨越的障礙。

喬歐文對於戀愛很低調，目前尚未回應是否真的已分手。（路透資料照片）
喬歐文對於戀愛很低調，目前尚未回應是否真的已分手。（路透資料照片）

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