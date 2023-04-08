布蘭登費雪登影帝 「神鬼傳奇」瑞秋懷茲恭喜銀幕老公

布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，讓觀眾懷念。（路透資料照片）

「愛妻」還是老的好？新科奧斯卡 影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）在代表作「神鬼傳奇」（The Mummy）系列裡有過兩位銀幕妻子，分別是頭兩集的瑞秋懷茲（Rachel Hannah Weisz）、第三集的瑪莉亞貝羅（Maria Bell）。瑞秋懷茲早在17年前已經因「疑雲殺機」（The Constant Gardener）獲得過奧斯卡最佳女配角獎，今年布蘭登費雪終於加入她的行列，也成為小金人 得主。被問道對於昔日的合作夥伴獲獎有何感想，瑞秋懷茲答道：「我真的很替他開心，實在太高興了，他一得獎以後我馬上傳簡訊給他，我看過他得獎的表演，真的好到讓人驚奇。」

瑞秋懷茲為昔日的銀幕愛夫成為奧斯卡影帝而開心。（路透資料照片）

有趣的是，布蘭登費雪得獎作「我的鯨魚老爸」（The Whale）導演 戴倫艾隆諾夫斯基（Darren Aronofsky），正是瑞秋懷茲的舊愛，也是她兒子的爸爸，但在「神鬼傳奇」系列裡，和她有兒子的是布蘭登費雪，只是到第三集時，由於不知名的原因，瑞秋懷茲並未歸隊，劇組最後找了瑪莉亞貝羅接手，粉絲看不習慣，布蘭登費雪也覺得遺憾，但同時也希望讓瑪莉亞貝羅感受到自己並沒有被排斥，一直強調她為該角色帶來了新的活力。

楊紫瓊（左）與布蘭登費雪合作過「神鬼傳奇3」，這大半年來經常在頒獎會場上重逢。（取材自Instagram）

「神鬼傳奇3」（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）還有楊紫瓊扮演女巫，今年布蘭登費雪和她一路拿下一堆獎，彼此上演過好幾回的「『神鬼傳奇』同學會」，反倒是瑪莉亞貝羅，意外成為本屆奧斯卡的失意者，原來去年在美國秋季上映時叫好又叫座的大片「女王」（The Woman King），就是瑪莉亞貝羅製作，並且參與故事發想而生，各方本來都預期該片會在奧斯卡獲得數項提名，結果一項都未擠進名單，成了大遺珠，瑪莉亞貝羅也沒機會和曾參與「神鬼傳奇」系列的老搭檔一起享受小金人的光環。

布蘭登費雪（左）與瑪莉亞貝羅在「神鬼傳奇3」湊成一對。（路透資料照片）

在成為奧斯卡影帝後，布蘭登費雪表示不排斥再主演「神鬼傳奇4」，外界還是比較喜歡看他和瑞秋懷茲再搭檔，就不知是否能夠落實。