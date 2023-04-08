我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資密西根建電池廠 小鎮成「地緣政治戰場」

眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅

布蘭登費雪登影帝 「神鬼傳奇」瑞秋懷茲恭喜銀幕老公

記者蘇詠智／即時報導
布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，讓觀眾懷念。（路透資料照片）
布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，讓觀眾懷念。（路透資料照片）

「愛妻」還是老的好？新科奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）在代表作「神鬼傳奇」（The Mummy）系列裡有過兩位銀幕妻子，分別是頭兩集的瑞秋懷茲（Rachel Hannah Weisz）、第三集的瑪莉亞貝羅（Maria Bell）。瑞秋懷茲早在17年前已經因「疑雲殺機」（The Constant Gardener）獲得過奧斯卡最佳女配角獎，今年布蘭登費雪終於加入她的行列，也成為小金人得主。被問道對於昔日的合作夥伴獲獎有何感想，瑞秋懷茲答道：「我真的很替他開心，實在太高興了，他一得獎以後我馬上傳簡訊給他，我看過他得獎的表演，真的好到讓人驚奇。」

瑞秋懷茲為昔日的銀幕愛夫成為奧斯卡影帝而開心。（路透資料照片）
瑞秋懷茲為昔日的銀幕愛夫成為奧斯卡影帝而開心。（路透資料照片）

有趣的是，布蘭登費雪得獎作「我的鯨魚老爸」（The Whale）導演戴倫艾隆諾夫斯基（Darren Aronofsky），正是瑞秋懷茲的舊愛，也是她兒子的爸爸，但在「神鬼傳奇」系列裡，和她有兒子的是布蘭登費雪，只是到第三集時，由於不知名的原因，瑞秋懷茲並未歸隊，劇組最後找了瑪莉亞貝羅接手，粉絲看不習慣，布蘭登費雪也覺得遺憾，但同時也希望讓瑪莉亞貝羅感受到自己並沒有被排斥，一直強調她為該角色帶來了新的活力。

楊紫瓊（左）與布蘭登費雪合作過「神鬼傳奇3」，這大半年來經常在頒獎會場上重逢。（...
楊紫瓊（左）與布蘭登費雪合作過「神鬼傳奇3」，這大半年來經常在頒獎會場上重逢。（取材自Instagram）

「神鬼傳奇3」（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）還有楊紫瓊扮演女巫，今年布蘭登費雪和她一路拿下一堆獎，彼此上演過好幾回的「『神鬼傳奇』同學會」，反倒是瑪莉亞貝羅，意外成為本屆奧斯卡的失意者，原來去年在美國秋季上映時叫好又叫座的大片「女王」（The Woman King），就是瑪莉亞貝羅製作，並且參與故事發想而生，各方本來都預期該片會在奧斯卡獲得數項提名，結果一項都未擠進名單，成了大遺珠，瑪莉亞貝羅也沒機會和曾參與「神鬼傳奇」系列的老搭檔一起享受小金人的光環。

布蘭登費雪（左）與瑪莉亞貝羅在「神鬼傳奇3」湊成一對。（路透資料照片）
布蘭登費雪（左）與瑪莉亞貝羅在「神鬼傳奇3」湊成一對。（路透資料照片）

在成為奧斯卡影帝後，布蘭登費雪表示不排斥再主演「神鬼傳奇4」，外界還是比較喜歡看他和瑞秋懷茲再搭檔，就不知是否能夠落實。

奧斯卡 小金人 導演

上一則

孫燕姿復出改拍陸劇？角色揭曉 同框超人氣女演員

下一則

「浪姐4」魔鬼特訓2周 賈靜雯曝驚人「身體密碼」

延伸閱讀

想變回猛男 傳布蘭登費雪拚命運動

想變回猛男 傳布蘭登費雪拚命運動
布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜

布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜
奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜
奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

2023-04-01 11:17
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

2023-04-02 14:33
湯姆克魯斯憂心忡忡，擔心不能再蟬聯年度票房一哥？（取材自IMDb）

湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

2023-04-01 21:10

超人氣

更多 >
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世