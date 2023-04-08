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哈利波特將拍影集 粉絲不滿批搶錢

記者蘇詠智╱綜合報導
「哈利波特」改編成電視影集，有不少粉絲反對。(路透資料照片)
「哈利波特」改編成電視影集，有不少粉絲反對。(路透資料照片)

在好萊塢，傳聞傳久了就有可能成為事實，之前各方盛傳「哈利波特」(Harry Potter)系列可能以電視劇形式重啟，現已進入籌備階段，將由華納兄弟電視部門製作，於HBO Max推出，目前尚需與原作者JK羅琳(J. K. Rowling)洽談，她若加入就能拍板定案。儘管部分哈利波特迷對影集頗為期待，更多的人卻心存抗拒，認為影集版純為搶錢而生。

「哈利波特」電視影集計畫將七本原著小說，一本改編為一季，將內容完整影像化，過去的電影版受限片長，有不少支線情節或趣味橋段不得不刪掉，影集版可以呈現小說的原汁原味，也是部分哈迷們願意給影集版一個機會的主要原因。

然而多數的粉絲卻是站在反對的立場，「哈利波特」電影首集上片距今固然已超過20年，但最後一集「死神的聖物Ⅱ」(Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)到現在也才12年不到，全球觀眾還有很深的印象，要一下子接受除了丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)以外的演員來詮釋哈利這個角色，有為數眾多的粉絲還無法做到。

粉絲堅稱電影版拍得不差，重看也不覺得太過時，有必要如此心急？不如先把舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」拍成電影或影集，都比缺乏新意的再次改編要有意義。

加上JK羅琳近年因為和跨性別族群意見不合、被貼上「歧視」標籤，作品推出也常常被喊「抵制」，「哈利波特」影集版還沒有確定正式啟動，就引來反彈聲浪，後續會有何變化？外界都在密切注意中。

JK羅琳近年來爭議不少。(路透資料照片)
JK羅琳近年來爭議不少。(路透資料照片)

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