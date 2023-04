英國天團S Club 7曾到台灣活動。(本報資料照片)

英國 天團S Club 7成軍邁入第25年的S Club 7今年2月才宣布回歸樂壇,計畫巡演,卻突然傳出成員保羅卡特莫爾(Paul Cattermole)離世的噩耗,享年46歲,官方聲明證實死訊,但死因目前未知。

保羅的家人與團員們共同發聲哀悼「我們心愛的兒子、兄弟不幸罹世」,一手打造S Club 7的經紀人西蒙富勒(Simon Fuller)悲痛震驚,表示保羅對喜愛流行樂的粉絲來說就是一道光。

英國天團S Club 7(七小龍)於2000年紅極一時,有〈S Club Party〉、〈Never Had A Dream Come True〉、〈Don't Stop Movin'〉等熱門金曲,華語流行天后蔡依林 的的動感舞曲〈DON'T STOP〉就是翻唱自 S Club 7 的〈BRING IT ALL BACK〉,還曾在S Club 7來台時同台互動。