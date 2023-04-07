「捍衛任務4」男星死因揭露：有這些症狀者千萬小心

蘭斯雷迪克是因冠狀動脈心臟病導致猝逝。(取材自IMDb)

在「捍衛任務」（John Wick：Chapter 4）系列影片中扮演飯店經理的黑人男星蘭斯雷迪克(Lance Reddick)，上個月中旬驚傳在家中自然死亡，享壽60歲。由於該系列第4集那時已快要在全球各地上映，男主角基努李維（Keanu Reeves）和導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）發表聯合聲明，表示彼此合作一直很愉快，為此噩耗傷心不已。當時報導中只說蘭斯雷迪克是「自然原因而死」，卻沒講明到底是什麼樣的自然原因，而專門報導明星與名流八卦的TMZ終於取得官方鑑定報告，原來蘭斯是由於冠狀動脈心臟病 發作而猝逝。

冠狀動脈心臟病是由於冠狀動脈粥狀硬化，長期堵塞血管，使得血管壁失去彈性或是變厚，讓管道愈來愈狹窄，導致血液流動困難，心臟就會因缺乏血液所運送的氧氣和其他營養而受損，引發患者中風或是猝死 的危險。當發現心絞痛、呼吸困難，或有心悸疑似心肌梗塞等的症狀，就要千萬小心。年長者、有家族病史、高膽固醇、高血壓 、糖尿病患者等都是高危險群，男性一般又比女性容易患此病。

歐美媒體報導，當蘭斯在家中因為突然心臟病發而倒在自家後院，是他的妻子返家後第一個發現，儘管立刻送醫，已經回天乏術。他在去世之前曾發了短片在網上，網友那時已經覺得不對勁，因為日期剛好和「捍衛任務4」的紐約首映活動重疊，推測他可能因故未能出席該片在紐約的活動，可能是健康有點狀況，卻沒想到幾天後就傳來他猝逝的不幸消息。

為了避免罹患冠心病、導致猝死的風險，醫生建議飲食少鹽、少糖、少高飽和與高反式脂肪，較能減少患病機率。