「玩命」已到盡頭 馮迪索旅程未完？

馮迪索(左)主演「玩命關頭 X」即將邁向最終章。(取材自推特)

影星馮迪索(Vin Diesel)主演賣座飛車動作電影 系列「玩命關頭」(Fast & Furious)已飆出20年，並宣稱今年5月要上映的第10集是「完結篇的開端」，但外界一直不認為馮迪索會願意放棄這個金雞母。馮迪索最近接受「美聯社」訪問，再度強調一定會有完結篇，但也語帶曖昧暗示唐老大的旅程不一定已結束。

馮迪索表示「每個故事都應該有自己的結局，我知道人們會希望不要結束，但我認為所有美好的事物都應該收尾，這是我們要拍大結局的原因，我認為這對這系列來說是重要的」，也保證「玩命關頭」系列正在擬定一個真正的告別。

而這其中當然不能沒有已逝男星保羅沃克，「2013年那一刻，當全世界都在為他的離世而身陷低潮，劇組做了一個非常大膽且正確的決定，讓布萊恩歐康((Brian O'Conner))納這個角色活著」，隨後也強調「我無法想像這個傳奇故事，會在沒有與布萊恩歐康納說再見的狀況下結束」，暗示結尾仍會再度讓觀眾知道布萊恩歐康納的後續結局。

即便馮迪索信誓旦旦，接受訪問時透露「玩命關頭11」會是系列終點，但當記者詢問他所飾演的「唐老大」是否會再度回歸？馮迪索則露出靦腆神情表示「沒有什麼是不可能的」，暗示之後「玩命關頭」若出外傳電影或是獨立電影，還是能夠看到唐老大。