觀影說劇／真人電影芭比 儼如多重宇宙

瑪格羅比主演「芭比」。(圖：華納兄弟提供)

真人電影 版「Barbie芭比」(Barbie)，由瑪格羅比(Margot Robbie)和萊恩葛斯林(Ryan Gosling)分別飾演主角芭比與肯尼，全新預告近日曝光，一分多鐘影片就出現至少四個芭比和三個肯尼，被網友笑稱是「芭比與肯尼的多重宇宙」。

「Barbie芭比」改編自美泰兒公司出產的芭比娃娃系列，生活在芭比樂園 ，就是身處一個完美地方過著完美的人生，除非你遇到全面性的存在危機，或者你剛好是肯尼。故事也將會讓我們拋開過去對芭比娃娃的既定印象。

隨著預告曝光的還有24張角色海報，其他演員還包括「尚氣」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)劉思慕(Simu Liu)，他飾演的角色也叫肯尼，在預告中和萊恩葛斯林飾演的肯尼似乎不對盤，除了互嗆，還差點大打出手。

先前萊恩葛斯林受訪時就提到體內就住著肯尼，笑稱：「那是我生來注定扮演的角色！」如今最新預告曝光，也可見他的外貌就像是活生生的肯尼。

片中芭比因為「不夠完美」而被驅逐出芭比樂園，在走進現實世界的過程中，體驗不同挑戰並刺激出新的想法和體會，瑪格羅比先前也透露，「我們的目標是，無論你在想什麼，我們都會給你完全不同的東西，而且是那些你根本不知道自己想要的事物。」