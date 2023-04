觀影說劇／真人電影芭比 儼如多重宇宙

瑪格羅比主演「芭比」。(圖:華納兄弟提供)

真人電影 版「Barbie芭比」(Barbie),由瑪格羅比(Margot Robbie)和萊恩葛斯林(Ryan Gosling)分別飾演主角芭比與肯尼,全新預告近日曝光,一分多鐘影片就出現至少四個芭比和三個肯尼,被網友笑稱是「芭比與肯尼的多重宇宙」。

「Barbie芭比」改編自美泰兒公司出產的芭比娃娃系列,生活在芭比樂園 ,就是身處一個完美地方過著完美的人生,除非你遇到全面性的存在危機,或者你剛好是肯尼。故事也將會讓我們拋開過去對芭比娃娃的既定印象。

隨著預告曝光的還有24張角色海報,其他演員還包括「尚氣」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)劉思慕(Simu Liu),他飾演的角色也叫肯尼,在預告中和萊恩葛斯林飾演的肯尼似乎不對盤,除了互嗆,還差點大打出手。

先前萊恩葛斯林受訪時就提到體內就住著肯尼,笑稱:「那是我生來注定扮演的角色!」如今最新預告曝光,也可見他的外貌就像是活生生的肯尼。

片中芭比因為「不夠完美」而被驅逐出芭比樂園,在走進現實世界的過程中,體驗不同挑戰並刺激出新的想法和體會,瑪格羅比先前也透露,「我們的目標是,無論你在想什麼,我們都會給你完全不同的東西,而且是那些你根本不知道自己想要的事物。」