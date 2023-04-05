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「鷹眼」傑瑞米雷納被鏟雪車輾過 死裡逃生曝「用手機寫遺書」

記者陳建嘉／即時報導
傑瑞米雷納遭鏟雪車輾過。(取材自Instagram)
傑瑞米雷納遭鏟雪車輾過。(取材自Instagram)

「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據Radar Online報導，他的傷勢比外界所知更嚴重，他全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢，而他近期受訪更首度證實，原本全身重傷，已在醫院用手機寫遺書，就是為了向家人告別。

傑瑞米接受「ABC」專訪，提到被知名主持人黛安索耶(Diane Sawyer)詢問當時被足足7噸(約7千公斤)的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他不諱言有想過生命可能到盡頭，「如果我獨自一人待在那裡，那絕對會是一種可怕的死法，但我並不孤單，我的姪子在場，可愛的艾力克斯，我其他家人也在場」。

「我選擇活下來，這殺不死我的，絕不可能，雖然我損失了骨肉，但得到很多的愛」，而當黛安詢問，「現在照鏡子的時候，感覺是一張全新的臉孔嗎？」傑瑞米感慨回：「我看到的是一個幸運的男人。」

而他在Disney+的實境節目新作「舊車大改造」將於4月12日上映，傑瑞米如今也確認會出席4月11日的首映會，並接受映後座談。

傑瑞米雷納年初受重傷，受訪節目首度公開。(取材自YouTube)
傑瑞米雷納年初受重傷，受訪節目首度公開。(取材自YouTube)

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