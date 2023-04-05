休傑克曼又接受皮膚癌手術 苦勸粉絲務必防曬
澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）在電影裡飾演的「金鋼狼」雖有「自癒」能力，但在現實生活中就只是凡人了；他日前無預警在個人Instagram上傳影片，表示自己兩、三天前接受兩處「活體組織檢查切片」治療皮膚癌的手術，同時也呼籲大家務必要防曬，避免和他一樣罹患皮膚癌。
休傑克曼在Instagram上傳新影片，苦口婆心說道，「拜託一定要防曬，不然真的很不值得，相信我，我這個就是25年前種下的隱患，你未來還有很多美好的時間，請一定要注意健康！」影片也附上文字寫下，「我知道你以前聽過我談論過我的基底細胞癌。如果需要的話，我會繼續談論它們。因為它可以提醒一個人塗上高係數SPF的防曬霜，那我就很高興了。」
休傑克曼2017年首度公開罹患皮膚癌，2021年在影片露出鼻子上的大片貼布，在兩年間接受移除六處治療皮膚癌的手術，近來又出現可疑的病徵，特地為此就醫，他對自己的身體狀況保持信心，除了要影迷別為他太擔心，更呼籲大家千萬不要忘了防曬。至於手術是否會影響休傑克曼參演新片「死侍3」（Deadpool 3）的拍攝，目前尚未確定。
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