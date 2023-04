《哈利波特》改拍線上電視影集有望 傳就等J.K.羅琳點頭加入

彭博新聞3日引述2名知情消息人士說法報導,華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery, Inc.)即將達成一項以《哈利波特 》系列為基礎的新線上電視影集交易。

因為交易向未宣布,爆料的知情人士要求不具名受訪。他們表示,傳聞已久的HBO MAX哈利波特電視影集每一季都將根據原作者J.K.羅琳筆下7本小說的其中一本製作。

據報導,HBO希望《哈利波特》電視影集可以成為母公司華納兄弟將在下周宣布的新串流戰略一個基石。華納兄弟探索公司執行長薩斯拉夫(David Zaslav)與HBO執行長布勞斯(Casey Bloys)努力說服J.K.羅琳製作新影集,但是交易尚未完成。

J.K.羅琳對《哈利波特》的任何開發都握有創意控制權,雖然她讚揚了一部舞台劇 改編與一個主題樂園 景點,但還沒有簽字同意新的電影或電視劇。

好萊塢業界媒體「DEADLINE」證實,華納兄弟正在跟J.K.羅琳洽談,讓她以製作人的身分加入。一旦她點頭,處於初期階段的《哈利波特》電視影集計畫預期將尋找一位劇作家,並由華納兄弟電視公司製作。華納兄弟發言人拒絕置評。

