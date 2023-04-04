不接新戲 克里斯漢斯沃檔期淨空 要退出娛圈？

克里斯漢斯沃被傳演出檔期表淨空，又被懷疑可能要退出幕前。（歐新社資料照片）

幾年前新片接連不斷、把自己忙得團團轉還被懷疑影響夫妻感情的「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth），自從為了Disney+的紀錄節目挑戰各種極限、意外發現自身的基因有患阿茲海默症的強大風險後，決心暫緩拍戲的腳步，當時面對外界傳他將就此退出幕前，他解釋他是「放慢速度但沒要退休 」。可是現在卻有消息人士透露，他近來的檔期幾乎全部淨空，除了很早以前談好的兩部戲，其他啥也沒接，讓人覺得「徹底退出幕前」恐怕真是他朝向的方向。

身為漫威英雄少數還未「畢業」的元老，克里斯漢斯沃扮演的索爾，自然在「復仇者聯盟 」（The Avengers）的後續影片會有戲分，而他還有一部籌拍許久的摔角好手轉型為動作影星的霍克侯根傳記影片要演出，此外，他的檔期表就一片空白。

有些他之前已經完成的電影 ，或許還會要他配合宣傳，接著他就沒其他要主演的作品，也難怪會讓人產生聯想。

克里斯漢斯沃（右一）這陣子和妻兒開心遊玩，心情放輕鬆不少。（取材自Instagram）

在休息的這一段期間，克里斯漢斯沃陪著妻子、孩子享受快樂的假期，將過去幾年忙個不停的緊張心情徹底解放，看得出頗為開心，然而他尚未滿40歲，藝壇前途仍看好，就此息影未免可惜，粉絲們都希望他真的只是好好放自己一個長假，不要永遠的休息。