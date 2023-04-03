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塔哈拉辛演「情剩」 被女人拒愛六次

記者黃保慧​​／綜合報導​
連遭女人拒愛6次「唐璜羅曼死」影帝好無辜被誇像「法國麵包」。（圖：海鵬提供）
連遭女人拒愛6次「唐璜羅曼死」影帝好無辜被誇像「法國麵包」。（圖：海鵬提供）

曾以「大獄言家」（A Prophet）榮登凱薩獎影帝的法國性格男星塔哈拉辛（Tahar Rahim），最近主演浪漫新片「唐璜羅曼死」（Don Juan），徹底顛覆了「情聖唐璜」的傳統形象，飾演一位台上風流多情、台下愛情碰壁的舞台劇男星羅宏，更宿命般地連遭女人拒愛六次，無辜又逗趣的演出，獲法國影媒一致同情、紛紛盛讚他的演出「可愛俏皮」。

形象向來超Man的塔哈拉辛，這次演出「唐璜羅曼死」必須能歌善舞，為此他還連續上了55堂歌唱課，終能化身美聲唱將，完美唱出「一代情剩」的脆弱與惆悵，敬業演出連導演賽吉波宗（Serge Bozon）都讚佩不已，盛讚他片中的性感、脆弱又無辜，就像一條「熱騰騰的法國麵包」，令人愛不釋口。

擁有阿爾及利亞血統的塔哈拉辛，生於法國邊境小鎮。因為喜歡電影，毅然放棄前景看好的資訊工程、轉而投身表演，並進入南法名校蒙貝利耶第三大學（Paul Valery University, Montpellier III）主修戲劇。

2009年，塔哈拉辛以法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導的「大獄言家」，連續勇奪法國凱薩獎影帝大獎與最佳新演員獎，更榮膺當年歐洲電影獎影帝。之後更陸續與凱文麥克唐納（Kevin Macdonald）、尚賈克阿諾（Jean-Jacques Annaud）、阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）、法提阿金（Fatih Akin）及婁燁等名導合作，從此成為國際影星。

塔哈拉辛這次演出「唐璜羅曼死」首度與導演賽吉波宗合作。他在片中飾演一位台上風流多情、台下愛情卻連番碰壁的失意演員，除得操著陳腔濫調的愛情台詞，成為輕佻的花花公子，還連遭女人拒愛六次，承受無情的巴掌和拳打腳踢。

無辜又逗趣的演出，不僅顛覆「情聖唐璜」的風流倜儻形象，也再次拓展自己的演出領域：不僅能演白馬王子、也能扮演情場渣男。而他銀幕前後的顛覆表現，也助該片獲選2022坎城影展「首映」單元。

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