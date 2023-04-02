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不愧炒話題女王 裘莉緋聞真真假假 只對他才有感覺

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉太久沒認真的新戀情，各方看到黑影就開槍。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉太久沒認真的新戀情，各方看到黑影就開槍。（路透資料照片）

儘管快兩年沒出新戲，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）仍是話題女王。近日她被拍到與身價百億美元的英國超級富豪大衛梅爾迪羅斯柴爾德（David Mayer de Rothschild）午餐約會，立刻被懷疑是否交往，但「紐約郵報」稱大衛梅爾迪羅斯柴爾德早有妻子，此次應該純屬公事會面，還稱裘莉這些年來與男性約會，只有跟加拿大樂壇紅人威肯是真的有浪漫火花。

自從和布萊德彼特（Brad Pitt）鬧婚變，安琪莉娜裘莉就沒有公開的新戀情，僅時不時被拍到和男性名人餐敘，不像布萊德彼特，已經和小自己20多歲的珠寶業美女伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）高調談戀愛，還被傳有可能往結婚的方向發展。

安琪莉娜裘莉前年7月和威肯（The Weeknd）幾度被拍到密會，外界對她們的緋聞傳得沸沸揚揚，兩人從來沒有正式承認是否交往。年初安琪莉娜裘莉則被拍到與布萊德彼特親生的長女喜蘿，在倫敦一起和極速走紅、入圍本奧斯卡影帝又獲選為「神鬼戰士2」男主角的愛爾蘭小生保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）晚餐約會，但後來消息人士透露，那只是喜蘿欣賞保羅，安琪莉娜裘莉才為女兒安排碰面，她對保羅梅茲卡爾並沒有任何羅曼蒂克的情愫。

最新的緋聞男主角大衛，長相帥氣、長髮的樣子被形容跟過去的布萊德彼特有些神似，加上身高比小布多了10公分以上，財產也是小布的好幾十倍，一度被認為是裘莉在向小布嗆聲，暗示自己找得到比他好很多的新對象，只是現在看來恐怕不像外界以為的那樣，媒體不得不佩服裘莉確實是炒話題高手，沒曖昧都能被她弄得像是在搞曖昧。

快速走紅的小生保羅梅茲卡爾也曾經一度被懷疑與影壇天后過從甚密。（取材自IMDb）
快速走紅的小生保羅梅茲卡爾也曾經一度被懷疑與影壇天后過從甚密。（取材自IMDb）

裘莉 布萊德彼特 小布

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