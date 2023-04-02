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別再炒25歲以下嫩模 李奧納多想追吉吉哈蒂德？

記者蘇詠智​​／綜合報導​
李奥納多狄卡皮歐目前最感興趣的女性，真的不只25歲。（路透資料照片）
李奥納多狄卡皮歐目前最感興趣的女性，真的不只25歲。（路透資料照片）

年近50依舊沒有結婚打算的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），之前老被嘲「只交往25歲以下嫩模」，據傳對此非常介意，其實他的交友標準早就小小放寬，從去年9月開始就和27歲超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）過從甚密，可惜彼此愛火燒不到半年就冷卻，今年2月已傳彼此不會再相見。

這時各種關於李奧納多只選擇年輕女生當女友的冷嘲熱諷接連出現，弄得他心情不佳，雖然一點也沒打消他繼續跑趴、玩樂的動力，目擊者卻看到，他和吉吉不但完全沒互相迴避，竟然還繼續談笑，甚至在奧斯卡頒獎前派對上，一路玩鬧到半夜3點才離開。儘管派對上不少年輕美女都想贏得李奧納多的青睞，他眼中只有吉吉，明眼人一看就知道吉吉與李奧彼此依然對對方很有感覺。

既然郎有情、妹有意，為何不乾脆正式交往？吉吉早先和「1世代」前成員贊恩（Zayn Malik）交往，連女兒都生了，仍是分手收場，還分得不是很愉快。她清楚目前要以女兒為重，不想再找個只是玩玩愛情遊戲的對象，偏偏李奧納多還沒有要成家的意思，她也不想把真心全部託付給他。

吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲，卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）
吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲，卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）

早先吉吉與李奧納多一度分開，就是經過考慮之後，覺得彼此不會有未來，無奈兩人還是很喜歡對方，目前吉吉索性且戰且走，碰到李奧納多照樣開心玩，但可能不會一下子把全部真心都交給他，先保留一點餘地。外界也認為，他們都是大忙人，工作檔期很滿，不一定能有太多時間相處，還是很容易濃情轉淡。

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