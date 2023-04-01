「窒友梅根」票房猛賺14倍 導演證實「可以打贏恰吉」

「窒友梅根」AI娃娃「梅根」因電影在全球爆紅。（圖：MyVideo提供）

新世代鬼娃一姊「梅根 」（M3GAN）於年初上映的「窒友梅根」（M3GAN）登場，更取得出乎意料的好成績，以1200萬美元小成本製作，目前已在全球大賣1.76億美元票房，大賺超過14倍以上。不少影迷拿梅根與經典鬼娃「恰吉」（Chucky）作比較，導演 傑拉德強斯頓（Gerard Johnstone）被問到「如果梅根和恰吉進行鬼娃大戰誰會贏？」毫不猶豫地回答：「是梅根！」

該片講述一個人工智慧助理娃娃「梅根」，意外擁有了獨立的自我意識，在過度保護主人下引發一連串的恐怖結果。電影 上映後受到大多數觀眾喜愛，導演傑拉德歸功於「梅根」的獨特魅力：「她不像恐怖谷理論所說的會讓人厭惡，她反而很迷人又很有趣，人們就是喜歡她。這也是我拍攝這部電影的初衷，想讓她盡可能的有趣，包括她的行為、表情、舞蹈、聲音等，看到觀眾有同樣的感受真是太令人欣慰了！」

愛莉森威廉絲（右）在「窒友梅根」和「梅根」對戲。（圖：MyVideo提供）

至於為什麼認為梅根大戰恰吉會贏，傑拉德笑著解釋：「我知道她會找到辦法的，也因為她是最新版本的娃娃，所以她會得到最多的升級，而且她真的很聰明。」至於兩大鬼娃是否有機會跨界合作，他不排斥任何可能，「大家都在猜，會在下個恰吉作品看到梅根，還是恰吉會進入梅根宇宙，我認為把梅根放進任何電影，都會非常有趣。」

雖然導演替「梅根」注入了有趣的元素，但大眼睛的外貌和深不可測的隱藏個性，仍令人不寒而慄，在片中與梅根有不少對手戲的演員愛莉森威廉絲（Allison Williams）就坦言，她首次見到梅根娃娃本尊時，感覺到非常詭異，「我第一次看到娃娃時，是在做攝影機測試，我進到空曠的攝影棚，看到她歪著頭站在一旁，我當時心想『這會是我一生中最恐怖的經歷』。」