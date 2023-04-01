湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

湯姆克魯斯憂心忡忡，擔心不能再蟬聯年度票房一哥？（取材自IMDb）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在好萊塢走紅超過30年，去年還因「捍衛任務：獨行俠」（Top Gun: Maverick）締造個人最高票房紀錄，在北美連來勢洶洶的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）都沒辦法將之拉下年度賣座冠軍寶座。而今年湯姆克魯斯又有「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）要上映，有機會蟬聯年度票房冠軍，他的影迷也對他這回賣座極有信心，看到有人質疑片子不一定敵得過基努李維 「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），忍不住出來嗆聲，表示「不可能的任務」不可能會輸「捍衛任務4」。

事情的開端，是網路影評麥特奈格利亞（Matt Neglia）在社群網站 上發了一則圖文，寫道：「湯姆克魯斯看到『捍衛任務』的影評、票房以及觀眾口碑，了解他可能無法在2023年取勝，就像2022年那樣。」只見照片裡的阿湯確實露出凝重、憂慮的表情，彷彿麥特的文字根本是「實況報導」。

Tom Cruise looking at #JohnWick’s reviews, box office & audience reception realizing he might not win 2023 as he did 2022 pic.twitter.com/ZYj2iQcagQ — Matt Neglia (@NextBestPicture) March 24, 2023

雖然「捍衛任務4」確實在影評人的評分與觀眾觀後口碑雙雙開出大紅盤，上映首周末也以超過7300萬美元登上北美賣座冠軍，可是湯姆克魯斯的影迷並不服氣，寫道：「好好笑，『不可能的任務』沒有可能輸『捍衛任務』，光是它上一集的全球票房就比『捍衛任務』前3集全球票房加起來都要高。拜託，我很有信心，觀眾和影評人都會很愛『不可能的任務』最新續集。」