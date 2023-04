湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)在好萊塢走紅超過30年,去年還因「捍衛任務:獨行俠」(Top Gun: Maverick)締造個人最高票房紀錄,在北美連來勢洶洶的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)都沒辦法將之拉下年度賣座冠軍寶座。而今年湯姆克魯斯又有「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)要上映,有機會蟬聯年度票房冠軍,他的影迷也對他這回賣座極有信心,看到有人質疑片子不一定敵得過基努李維 「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4),忍不住出來嗆聲,表示「不可能的任務」不可能會輸「捍衛任務4」。

事情的開端,是網路影評麥特奈格利亞(Matt Neglia)在社群網站 上發了一則圖文,寫道:「湯姆克魯斯看到『捍衛任務』的影評、票房以及觀眾口碑,了解他可能無法在2023年取勝,就像2022年那樣。」只見照片裡的阿湯確實露出凝重、憂慮的表情,彷彿麥特的文字根本是「實況報導」。

Tom Cruise looking at #JohnWick’s reviews, box office & audience reception realizing he might not win 2023 as he did 2022 pic.twitter.com/ZYj2iQcagQ