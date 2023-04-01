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想變回猛男 傳布蘭登費雪拚命運動

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭登費雪獲得奧斯卡最佳男主角獎後，積極振作。（歐新社資料照片）
布蘭登費雪獲得奧斯卡最佳男主角獎後，積極振作。（歐新社資料照片）

好萊塢就是以貌取人，再深厚的演技實力也比不過帥氣迷人的外表？今年風光「谷底翻身」的新科奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser），雖然在得獎作品「我的鯨魚老爸」（The Whale）的體型多半靠化妝與道具，其實本身的體態也離年輕時在「森林泰山」（George of the Jungle ）的威猛健壯有不少距離。

然而據專門報導明星與名流八卦的Radar網站，他抱回小金人，重新燃起在影壇發展的信心，打定主意要甩掉身上的贅肉，因此拚命、幾乎過度的運動鍛鍊；不過對此他的公關予以否認。

布蘭登費雪昔日是好萊塢力捧的英俊小生。（路透資料照片）
布蘭登費雪昔日是好萊塢力捧的英俊小生。（路透資料照片）

影劇圈常耳聞明星為了保持良好體態，女明星長年忍餓，男星要照三餐運動，也有人沒拍戲的時候很放縱，一到要拍戲就趕快找健身教練幫忙自己甩肉，體型忽胖忽瘦有如橡皮人，布蘭登卻是因為曾經過好幾年的失意、疏於體態維持，加上現在已54歲，比年輕時要成功減肥更加困難。

布蘭登費雪（左）曾是「森林泰山」中體格健壯的猛男。（取材自IMDb）
布蘭登費雪（左）曾是「森林泰山」中體格健壯的猛男。（取材自IMDb）

他才剛成為奧斯卡影帝、證明自己有實力，實在也不用那麼硬逼自己，可是Radar網站引述的不具名好萊塢人士表示：「要是他能回到『森林泰山』時的身材，他的地位會比現在更高，說穿了好萊塢還是更看重外表勝過才藝，要是布蘭登能找回六塊肌，他有可能比布萊德彼特更紅。」

好萊塢 奧斯卡 健身

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