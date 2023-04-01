強納森梅傑斯家暴？ 律師秀新證據洗白

強納森梅傑斯扮演的「征服者康」，是漫威群俠這一階段要對付的大反派。（取材自IMDb）

漫威 力捧的男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），受重用扮演這一階段群俠要聯手對付的大反派「征服者康」，演藝行情正看漲，卻驚傳因家暴 被捕，是這陣子最受好萊塢業界矚目的大新聞之一。

強納森梅傑斯（右）與保羅路德在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」合作。（歐新社資料照片）

過往漫威英雄片在票房榜上所向無敵，獲選扮演要角幾乎等於是名利雙收的開始，強納森這陣子還有「金牌拳手3」這部北美賣座破1億4200萬美元的大片，各方看好他有機會成為躍登大牌男星，卻發生這種嚴重破壞形象的負面新聞。

歐美媒體報導稱他因為有人打911求救電話，而警方一到他住處，發現有「家人」頭上受傷，就因疑似家暴將他逮捕到警局，他則沒有反抗，他的律師一直強調他是清白的，日前終於出示了被懷疑被家暴的他女友親自傳來的簡訊，認為足以替他洗刷罪名。

只見簡訊上，強納森的女友清楚承認是自己的錯，也表示警方告訴她，看到她頭上有傷痕、知道他們有過爭執，依照規定不得不逮捕他，但跟她保證他不會被起訴，事情鬧大成這樣，她也非常生氣，她寫道跟警方說過是她想要去搶他的手機 ，似乎已將這起「家暴」的責任都攬在自己身上，而不認為強納森有犯錯。

目前紐約警方還在調查這件案子，是否洗刷強納森的罪名還不清楚，對強納森的事業是否造成任何衝擊，各方仍在密切觀察。