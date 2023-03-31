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葛妮絲派特洛滑雪意外官司勝訴 獲象徵性賠償1元

中央社／鹽湖城30日綜合外電報導
葛妮絲派特洛因七年前的一場滑雪事故被告。（路透）
葛妮絲派特洛因七年前的一場滑雪事故被告。（路透）

猶他州的陪審團今天就2016年一起度假村滑雪場發生的衝撞事故，判演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）不必為一名男子的受傷負責。

路透報導，退休視力驗光師桑德森（Terry Sanderson）當時於公園市（Park City）發生的事故中出現腦震盪並斷了四根肋骨。桑德森稱這些傷害造成他創傷性腦損傷，透過民事訴訟向葛妮絲派特洛求償300多萬元。

76歲的桑德森表示當時一名女子在滑雪時失控從他背後撞上，把他從鹿谷度假村（Deer Valley Resort）的山丘上撞飛，他後來得知女子正是葛妮絲派特洛。桑德森的一名友人也證稱，看到葛妮絲派特洛撞上桑德森。

葛妮絲派特洛出庭時表示，事故並非她所造成，當時情況是桑德森從後面撞上她。

由八人組成的陪審團採信葛妮絲派特洛的說法，判定100%的錯在桑德森身上，還同意葛妮絲派特洛反控對方時提出的1元象徵性求償。

曾演出「莎翁情史」並創立生活風格品牌Goop的葛妮絲派特洛於判決宣讀時臉上帶著微笑。葛妮絲派特洛的律師表示，她不會對判決發表評論。

葛妮絲派特洛庭訊期間告訴陪審團，事發當時她正與自己兩個孩子滑雪，「有兩支滑雪板擠進我的滑雪板之間，迫使我雙腿分開，接著有人用身體壓向我，發出一種非常奇怪的咕噥聲」。

葛妮絲派特洛稱稱當時兩人都摔倒在地，她壓在桑德森身上，滑雪板、雪杖散落四周。

她說：「事故並非我造成，不該由我對後來發生在對方身上的任何事負責。」

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