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AV男「太大支」差點撞死人？對戲女優還原瀕死真相

記者陳建嘉／即時報導
女優安吉拉10年前拍片時曾一度進醫院開刀。（取材自Instagram）
女優安吉拉10年前拍片時曾一度進醫院開刀。（取材自Instagram）

英國AV男優凱蘭李(Keiran Lee)在情色電影界知名度極高，更號稱擁有24公分巨屌，而當他在2013年與澳洲女優安吉拉(Angela White)一起拍片時，一度傳出9.5英吋(約24公分)的武器過大，害對手女優差點香消玉殞，甚至可能撞死人，安吉拉最近受訪時決定還原真相，希望大家不要太擔心。

女優安吉拉親自解釋當年住院原因。（取材自Instagram）
女優安吉拉親自解釋當年住院原因。（取材自Instagram）

英媒「每日郵報」指出，凱蘭李近10年曾與安吉拉對戰，激戰一個多鐘頭，你來我往，無比激烈，沒想到女方突然肚子痛，只好暫緩拍攝，對方後來甚至住進醫院準備動手術，讓他相當內疚，「她告訴我，拍完之後腹部很痛，所以緊急去看醫生，結果發現闌尾在工作時破裂，如果不緊急動手術有可能危及性命」，凱蘭李今年2月受訪時再度提起此事，直喊「我是有可能殺死安吉拉的」，此話一出，引起網友激烈討論，感到意外，原來拍AV也會出事。

安吉拉懷特是知名AV女優。（取材自Instagram）
安吉拉懷特是知名AV女優。（取材自Instagram）

安吉拉近期在Podcast節目受訪，則澄清先前都是謠言，主要是因為確實得了闌尾炎，不得不緊急安排切除手術，「絕對沒有破裂」，至於中斷拍攝，完全是因為對戲時，肚子感到腳痛，「闌尾的事純屬巧合，他的武器沒有撞到不能碰觸的器官」，不過安吉拉仍然保持著幽默感，「現在沒了闌尾，身體裡面能容納更多東西」。

手術 澳洲 電影

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