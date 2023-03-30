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「我是幸運的人」…「鷹眼」重傷後首受訪 復出時間曝光

記者陳建嘉／綜合報導
「鷹眼」傑瑞米雷納重傷後首度受訪。(影片截圖)
「鷹眼」傑瑞米雷納重傷後首度受訪。(影片截圖)

漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初被鏟雪車輾過受重傷，他近期首度受訪，主持人黛安索耶（Diane Sawyer）詢問當時被7噸的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子；傑瑞米雷納強調不後悔，「如果事情再發生一次，我還是會這樣做，因為鏟雪車原本衝向我的姪子」。

根據Radar Online報導，傑瑞米雷納當時的傷勢比外界所知更嚴重，他全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢。

黛安在節目中念出傑瑞米的傷情，同時在採訪影片中也曝光傑瑞米在病床上休養，以及站上無重力跑步機訓練的過程，傑瑞米坦言一開始恢復時，曾認真思考自己會變成什麼樣，「我有可能會只剩下脊椎骨還有大腦，就像科幻電影裡面那樣嗎？」

黛安索耶更提到傑瑞米一開始無法說話，用手語向家人說「對不起」，再度提起此事時，傑瑞米一度難過落淚。

「我選擇活下來，這殺不死我的，雖然我損失骨肉，但得到很多愛」，當黛安詢問「現在照鏡子時感覺是一張全新的臉孔嗎？」傑瑞米感慨回：「我看到一個幸運男人。」

傑瑞米Disney+新作「舊車大改造」4月12日上映，他將在11日出席洛杉磯首映，這將是他傷後首個公開活動，外界引頸期盼。

「鷹眼」傑瑞米雷納今年初為了救家人，遭剷雪車輾過，全身30多根骨頭斷裂。(取材自...
「鷹眼」傑瑞米雷納今年初為了救家人，遭剷雪車輾過，全身30多根骨頭斷裂。(取材自Instagram)

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