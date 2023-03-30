破不合 小班摟翹臀珍出席新作「AIR」首映

班艾佛列克(右)帶著妻子珍妮佛洛佩茲出席新片「AIR」首映。(歐新社)

班艾佛列克 （Ben Affleck）、「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）結婚以來，因為小班不時露出疲態，更在葛萊美獎疑似不耐煩，外傳向來強勢的珍妮佛相當不開心，多次斥責小班，甚至有兩人可能再度分手的傳言；不過近日班艾佛列克帶著珍妮佛出席新作品「AIR」的首映禮，還公開讚賞翹臀珍「比全世界任何事物都還重要」，打破兩人感情陷入危機的傳言。

班艾佛列克在洛杉磯首映後上台感謝劇組團隊、電影公司的全力力挺，「現在很快樂，我只想享受這一刻，我還想說，如果沒有我妻子的愛與支持，這一切都不可能實現，無論是我的製片公司、這部電影還有美好的今晚，她對我來說比世界上任何事物都還重要」，他最後不僅望向珍妮佛說謝謝，「我愛妳，對我來說妳就是全世界，妳太棒了，妳太棒了」，連番甜蜜告白破除傳言。

班艾佛列克執導，並聯合好兄弟麥特戴（Matt Damon）蒙一同演出的職場喜劇「AIR」，日前在西南偏南電影節舉辦首映，映後獲好評，外媒不僅大讚演員大飆演技，更表示該片是「在電影院 獲得的最佳體驗之一」、「至今為止年度最佳電影」，知名影評網站爛番茄開盤更獲得100%新鮮度。