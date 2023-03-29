觀影說劇／瓦昆為「寶可噩夢」變肥老禿 搭檔驚：他Ｘ的，這是誰

瓦昆菲尼克斯在「寶可噩夢」展現演技實力，頗受期待。(圖：台北双喜提供)

曾以「小丑」（Joker）拿下奧斯卡 影帝的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），近來正在紐約拍攝「小丑2」，但他不會在明年小金人爭奪戰缺席，因為他已經和「宿怨」（Hereditary）與「仲夏魘」（Midsommar）恐怖片鬼才導演 亞瑞阿斯特（Ari Aster）合作了最新腦洞大開驚悚片「寶可噩夢」（Beau is afraid），將由最擅長奧斯卡造勢、把「媽的多重宇宙」送上大贏家寶座的A24公司來發行，媒體早已預言有望問鼎奧斯卡。

瓦昆菲尼克斯在「寶可噩夢」飾演充滿焦慮的中年男子阿寶，在回去探望母親的路途上，直面內心最黑暗的恐懼。電影海報瀰漫離奇的氛圍，呈現主角人生4個階段的模樣，而預告則帶出瓦昆的角色，一心想回家，卻又踏上神祕而未知的旅程，不斷拚命逃亡，風格在虛實之間切換，這是導演為瓦昆菲尼克斯量身打造一個新角色，他的演技又將到達新的境界。

瓦昆菲尼克斯當初為了演小丑，狂瘦24公斤，前年在拍攝「寶可噩夢」時，又把自己吃得超肥，加入胖瘦自如的「橡皮人」行列，當他頂著大肚腩外加快禿的稀疏白髮，驚人大變身可能連家人都認不出來。曾跟他一起合演過「抹大拉的馬利亞」之西班牙哥雅獎影帝丹尼斯曼努奇就透露，在片場遇到禿頭胖老人走來獻上一個大大的擁抱，心裡只想罵髒話：「他Ｘ的，這是誰啊？」顯然瓦昆外型有180度大轉變，很難一眼看得出來。

除了有美國、歐洲兩位影帝的加持，「寶可噩夢」預告還看到多位實力派演員：美國「音樂劇天后」帕蒂盧波恩（Patti LuPone）、曾為動畫「獅子王」聲音演出的百老匯巨星奈森連恩（Nathan Lane）、曾演出「失蹤的女孩：長島 連續殺人事件」（Lost Girls）實力派女星艾美萊恩（Amy Ryan）等，陣容堅強，火花四射，影迷絕對不能錯過。