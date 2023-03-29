我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

蘇蕊、喜蘿16歲了 提到老爸小布、阿湯都頭疼

記者蘇詠智／綜合報導
蘇蕊的父親阿湯哥多年來都未參與她的生活。(取材自IMDb)
蘇蕊的父親阿湯哥多年來都未參與她的生活。(取材自IMDb)

同年出生的兩位好萊塢巨星千金—蘇蕊克魯斯（Suri Cruise）、喜蘿裘莉彼特（Shiloh Jolie-Pitt），都已16歲了。她們從小就是各方矚目的焦點，還曾被網友和媒體力拱當朋友，雖然彼此在生命中始終沒交集，卻都碰上爸媽婚姻生變後只能與其中一方生活的處境，「爸爸」似乎是她們都會有點頭大的話題。

湯姆克魯斯多年來都未參與親生女兒的生活。(路透資料照片)
湯姆克魯斯多年來都未參與親生女兒的生活。(路透資料照片)

蘇蕊克魯斯是湯姆克魯斯（Tom Cruise）唯一親生女兒，但多年來都與母親凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）在紐約生活，和父親已很久沒碰面、沒聯絡。去年阿湯哥因為「捍衛戰士：獨行俠」再創演藝事業巔峰，人氣旺到最高點，然而想到他和獨生女多年來形同陌路，很多人還是無法諒解。

近來蘇蕊傳已寄出大學申請函、有意攻讀時尚相關學系，完全沒和父親討論，讓人對他們的父女關係再次感到詫異，阿湯哥曾駁斥外傳宗教因素造成他與女兒疏離，強調自身的信仰不需要迴避任何事，他和蘇蕊長年各過各的仍是不爭事實。

從小就漂亮到大的蘇蕊，一度被外界預期會接棒爸媽進入演藝圈，結果到現在二八年華還未有正式演出作品，凱蒂透露她將在自己編、導、演的新片中獻出歌聲，算是從幕後開始參與，是不是會在完成學業後跨到幕前？大家還得拭目以待。

喜蘿夾在鬧離婚的雙親中間有些為難。(Getty Images)
喜蘿夾在鬧離婚的雙親中間有些為難。(Getty Images)

布萊德彼特。(路透資料照片)
布萊德彼特。(路透資料照片)

相較之下，布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的親生長女喜蘿，已經開始擔任製片助理，也曾經在MV裡大秀舞藝，讓各方驚豔，比蘇蕊更早實際接觸演藝圈。

喜蘿雖然和裘莉住，據傳與爸爸的關係也不錯，看著他們彼此無法對離婚取得共識，夾在中間的她也很為難。

裘莉 阿湯哥 湯姆克魯斯

上一則

木村拓哉才傳婚姻危機 「白髮蒼蒼」近照曝光

下一則

葛優躺著也能賺？梗圖侵權獲賠759萬

延伸閱讀

同年出生巨星千金 蘇蕊、喜蘿提到爸爸 都很頭大？

同年出生巨星千金 蘇蕊、喜蘿提到爸爸 都很頭大？
報復小布結新歡 裘莉密會富商 尋找下一段感情？

報復小布結新歡 裘莉密會富商 尋找下一段感情？
就是要報復 裘莉傳不爽小布新戀情順利 兩毒招搞破壞

就是要報復 裘莉傳不爽小布新戀情順利 兩毒招搞破壞
裘莉19歲越南養子選邊站？ 沒和小布和好

裘莉19歲越南養子選邊站？ 沒和小布和好

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？