蘇蕊、喜蘿16歲了 提到老爸小布、阿湯都頭疼

蘇蕊的父親阿湯哥多年來都未參與她的生活。(取材自IMDb)

同年出生的兩位好萊塢巨星千金—蘇蕊克魯斯（Suri Cruise）、喜蘿裘莉 彼特（Shiloh Jolie-Pitt），都已16歲了。她們從小就是各方矚目的焦點，還曾被網友和媒體力拱當朋友，雖然彼此在生命中始終沒交集，卻都碰上爸媽婚姻生變後只能與其中一方生活的處境，「爸爸」似乎是她們都會有點頭大的話題。

湯姆克魯斯多年來都未參與親生女兒的生活。(路透資料照片)

蘇蕊克魯斯是湯姆克魯斯 （Tom Cruise）唯一親生女兒，但多年來都與母親凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）在紐約生活，和父親已很久沒碰面、沒聯絡。去年阿湯哥 因為「捍衛戰士：獨行俠」再創演藝事業巔峰，人氣旺到最高點，然而想到他和獨生女多年來形同陌路，很多人還是無法諒解。

近來蘇蕊傳已寄出大學申請函、有意攻讀時尚相關學系，完全沒和父親討論，讓人對他們的父女關係再次感到詫異，阿湯哥曾駁斥外傳宗教因素造成他與女兒疏離，強調自身的信仰不需要迴避任何事，他和蘇蕊長年各過各的仍是不爭事實。

從小就漂亮到大的蘇蕊，一度被外界預期會接棒爸媽進入演藝圈，結果到現在二八年華還未有正式演出作品，凱蒂透露她將在自己編、導、演的新片中獻出歌聲，算是從幕後開始參與，是不是會在完成學業後跨到幕前？大家還得拭目以待。

喜蘿夾在鬧離婚的雙親中間有些為難。(Getty Images)

布萊德彼特。(路透資料照片)

相較之下，布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的親生長女喜蘿，已經開始擔任製片助理，也曾經在MV裡大秀舞藝，讓各方驚豔，比蘇蕊更早實際接觸演藝圈。

喜蘿雖然和裘莉住，據傳與爸爸的關係也不錯，看著他們彼此無法對離婚取得共識，夾在中間的她也很為難。