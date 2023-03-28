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漫威不許「美國隊長4」失敗 邀麗芙泰勒回歸與福伯助陣

記者蘇詠智／即時報導
安東尼麥奇將是「美國隊長」新系列的要角。（取材自IMDb）
安東尼麥奇將是「美國隊長」新系列的要角。（取材自IMDb）

漫威英雄片稱霸全球票房十多年，卻在第4、5階段有「熱度退燒」的態勢，就算賣座依舊傲人，卻無法和昔日相比，叫好度尤其有落差。始終是漫威影視宇宙重要支柱的「美國隊長」（Captain America）系列，「美國隊長4：新世界秩序」（Captain America: New World Order）將首度由過去的「獵鷹」升格為新一代隊長的安東尼麥奇（Anthony Mackie）領銜，為了讓他粉碎長久以來的「配角」形象、勝利出擊，漫威在搭配卡司的安排上更加用心，除了找來哈里遜福特（Harrison Ford）接手已故的奧斯卡影帝威廉赫特（William Hurt）扮演羅斯將軍，而曾在「無敵浩克」（The Incredible Hulk）扮演羅斯女兒的麗芙泰勒（Liv Tyler），也將加入「美國隊長4」，是她闊別十多年後再度回歸漫威英雄片。

麗芙泰勒繼「無敵浩克」後，終於要回歸漫威英雄片的行列。（取材自IMDb）
麗芙泰勒繼「無敵浩克」後，終於要回歸漫威英雄片的行列。（取材自IMDb）

目前漫威遇上的問題在於觀眾看了十多年不同風格的超級英雄片，胃口已被養大，也期待他們能有新招，可是一年要推出不只一部片，很難每一部都是最大手筆精心打造，就算整體成績及格，觀眾也難掩失望，而在幾位重量級元老「復仇者聯盟」（ The Avengers）演員相繼「畢業」，新的接班人還沒能贏得觀眾同樣的喜愛，也對票房與口碑造成影響。

哈里遜福特將是漫威這一階段倚重的資深巨星。（路透資料照片）
哈里遜福特將是漫威這一階段倚重的資深巨星。（路透資料照片）

「美國隊長」始終是「復仇者聯盟」中的重要人物，現在交到第二代手上，預期仍會在「復仇者聯盟」的第5、6集有顯著的參與，因而「美國隊長4」有只許成功、不許失敗的壓力，也難怪漫威會努力請回麗芙泰勒，再找哈里遜福特一起加持，更增話題與吸引力。

漫威 復仇者聯盟 威廉

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