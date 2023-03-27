我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

強納森梅傑斯家暴被捕 漫威力捧要角星途堪憂

記者蘇詠智／綜合報導​
強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。（歐新社資料照片）
強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。（歐新社資料照片）

近來急速竄紅、更被漫威力捧演出本階段最重要角色──「復仇者聯盟」（ The Avengers）要對付的最新大反派「征服者康」的黑人男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），驚傳在紐約被逮捕，理由是「家暴」。

根據紐約警局的聲明中指出接到從雀兒喜區一棟公寓打來的911緊急電話，稱一位33歲男子涉及對30歲女性家暴，該女性表示被男子攻擊，而警方隨即將男子帶往警局，但他並未反抗，男子已被證實就是強納森梅傑斯，宣稱被施暴的女子在頭、頸都有輕傷，已被送往醫院。

歐美外電報導，強納森被控勒住女性的脖子、攻擊、和騷擾，該女性與他的關係則沒有講明，只說是「家人」。她的公關表示他沒有做任何錯事，已經設法在洗清他的罪名，希望整件事情還他一個清白。

強納森梅傑斯是近日好萊塢最搶手的黑人男星之一，在HBO影集表現都有好評，已被預告他會是「復仇者聯盟5、6」的最大反派，知名度和藝壇行情直線上升，也在本屆奧斯卡頒獎典禮上亮相，現在卻被捲入家暴醜聞，對演藝事業的衝擊，以及漫威之後對他的安排等，各方密切觀察中。

家暴 復仇者聯盟 黑人

上一則

混血星二代曬「全裸淋浴照」 王敏德發火逼刪掉

下一則

金高銀演OL獲共鳴 被朴珍榮直球追愛

延伸閱讀

美加邊境羅珊路關閉第2天 仍有數十名無證客被捕

美加邊境羅珊路關閉第2天 仍有數十名無證客被捕
2嫌綁架移民勒索 1遭擊斃1被捕

2嫌綁架移民勒索 1遭擊斃1被捕
漫威力捧本階段要角男星傳家暴被捕 公關稱沒做錯事

漫威力捧本階段要角男星傳家暴被捕 公關稱沒做錯事
關繼威曾為星途不順改名 驕傲用華語拼音本名奪獎

關繼威曾為星途不順改名 驕傲用華語拼音本名奪獎

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
圖／擷自instagram

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

2023-03-21 18:06
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
吳兆絃過去清純模樣已不復見。(本報資料照片)

台灣童星爆金主包養 「洗腳腳、馬殺雞」鹹濕對話曝光

2023-03-21 22:34

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？