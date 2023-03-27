強納森梅傑斯家暴被捕 漫威力捧要角星途堪憂

強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。（歐新社資料照片）

近來急速竄紅、更被漫威力捧演出本階段最重要角色──「復仇者聯盟 」（ The Avengers）要對付的最新大反派「征服者康」的黑人 男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），驚傳在紐約被逮捕，理由是「家暴 」。

根據紐約警局的聲明中指出接到從雀兒喜區一棟公寓打來的911緊急電話，稱一位33歲男子涉及對30歲女性家暴，該女性表示被男子攻擊，而警方隨即將男子帶往警局，但他並未反抗，男子已被證實就是強納森梅傑斯，宣稱被施暴的女子在頭、頸都有輕傷，已被送往醫院。

歐美外電報導，強納森被控勒住女性的脖子、攻擊、和騷擾，該女性與他的關係則沒有講明，只說是「家人」。她的公關表示他沒有做任何錯事，已經設法在洗清他的罪名，希望整件事情還他一個清白。

強納森梅傑斯是近日好萊塢最搶手的黑人男星之一，在HBO影集表現都有好評，已被預告他會是「復仇者聯盟5、6」的最大反派，知名度和藝壇行情直線上升，也在本屆奧斯卡頒獎典禮上亮相，現在卻被捲入家暴醜聞，對演藝事業的衝擊，以及漫威之後對他的安排等，各方密切觀察中。