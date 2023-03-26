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羅賓威廉斯生前很寂寞 全靠逗樂觀眾自癒

娛樂新聞組／綜合報導
羅賓威廉斯喜愛逗笑大家，自己的不開心卻沒人能幫忙撫平。（路透資料照片）
羅賓威廉斯喜愛逗笑大家，自己的不開心卻沒人能幫忙撫平。（路透資料照片）

在銀幕上總是以喜劇演出撫慰人心的天王羅賓威廉斯（Robin Williams），2014年因為嚴重憂鬱症而尋短。他曾經在「變人」（Bicentiennal Man）與「侏羅紀公園」（Jurassic Park）男主角山姆尼爾（Sam Neill）合作，兩人後來變成朋友，會互相到對方的休息車內聊天，而山姆尼爾近日即將推出的回憶錄中也有部分篇章提及羅賓威廉斯，形容他是「一個寂寞的星球上最寂寞的人」。

本報系聯合報報導，表面上看來，羅賓威廉斯既受到觀眾喜愛，又因為片酬傲人擁有豐厚的身家，小孩也都沒惹麻煩、讓他傷腦筋，他看似有了一切，但他仍然很寂寞、很憂鬱，而且一般人無法理解，他其實心情相當的抑鬱，山姆尼爾都覺得替他感到難過。

最令人傷感的是，羅賓威廉斯的搞笑演出不只是撫慰觀眾，也等於是在撫慰自己，山姆尼爾表示，羅賓威廉斯真正感到快樂的時候，是看到旁人被他逗笑，當觀眾們捧腹大笑，就能明顯感覺到他也變得開心了。他為世人帶來歡樂，卻沒有人能幫他走出憂鬱。

縱橫演藝圈超過30年的羅賓威廉斯，早年以電視喜劇「外星驕客」（Mork & Mindy）嶄露頭角，1987年以「早安越南」（Good Morning Vietnam）走紅大銀幕，1998年以「心靈捕手」（Good Will Hunting）贏得奧斯卡最佳男配角獎。除了喜劇，他也嘗試各種戲路，先後拿下兩座金球獎、六座艾美獎、六座葛萊美獎、兩座美國演員工會獎。

「變人」中山姆尼爾（右）與扮成機器人的羅賓威廉斯合作。（取材自IMDb）
「變人」中山姆尼爾（右）與扮成機器人的羅賓威廉斯合作。（取材自IMDb）

威廉 艾美獎 越南

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