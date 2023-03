漫威力捧本階段要角男星傳家暴被捕 公關稱沒做錯事

強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。(歐新社資料照片)

近來急速竄紅、更被漫威 力捧演出本階段最重要角色—「復仇者聯盟 」要對付的最新大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)的非裔男星強納森梅傑斯(Jonathan Majors),驚傳在紐約被逮捕,理由是「家暴 」。

根據紐約警局的聲明中指出接到從雀兒喜區一棟公寓打來的911緊急電話,稱一位33歲男子涉及對30歲女性家暴,該女性表示被男子攻擊,而警方隨即將男子帶往警局,但他並未反抗,男子已被證實就是強納森梅傑斯,宣稱被施暴的女子在頭、頸都有輕傷,已被送往醫院。

歐美外電報導,強納森被控勒住女性的脖子、攻擊、和騷擾,該女性與他的關係則沒有講明,只說是「家人」。她的公關表示他沒有做任何錯事,已經設法在洗清他的罪名,希望整件事情還他一個清白。