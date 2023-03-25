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漫威力捧本階段要角男星傳家暴被捕 公關稱沒做錯事

記者蘇詠智／即時報導
強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。（歐新社資料照片）
強納森梅傑斯今年曾出席奧斯卡頒獎典禮及相關派對活動。（歐新社資料照片）

近來急速竄紅、更被漫威力捧演出本階段最重要角色—「復仇者聯盟」要對付的最新大反派「征服者康」（Kang the Conqueror）的非裔男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），驚傳在紐約被逮捕，理由是「家暴」。

根據紐約警局的聲明中指出接到從雀兒喜區一棟公寓打來的911緊急電話，稱一位33歲男子涉及對30歲女性家暴，該女性表示被男子攻擊，而警方隨即將男子帶往警局，但他並未反抗，男子已被證實就是強納森梅傑斯，宣稱被施暴的女子在頭、頸都有輕傷，已被送往醫院。

歐美外電報導，強納森被控勒住女性的脖子、攻擊、和騷擾，該女性與他的關係則沒有講明，只說是「家人」。她的公關表示他沒有做任何錯事，已經設法在洗清他的罪名，希望整件事情還他一個清白。

強納森梅傑斯是近日好萊塢最搶手的黑人男星之一，在HBO影集「逃出絕命村」（Lovecraft Country）、Netflix影片「復仇之淵」（The Harder They Fall）等片表現都有好評，去年冬天在真人實事改編的「決戰38度線」（Devotion）擔任男主角、扮演韓戰時期不幸殉難的飛官，接著又在今年2月登場的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）以征服者康的姿態登上大銀幕，和漫威群俠首度交鋒，已被預告他會是「復仇者聯盟5、6」的最大反派，本月初上映的「金牌拳手3」（Creed III）飾演男主角的過往兄弟卻是現在的大對手，因為「蟻」和「金」兩片先後在北美賣破2億與1億3000萬美元，使他的知名度和藝壇行情直線上升，也在本屆奧斯卡頒獎典禮上亮相，現在卻被捲入家暴醜聞，對演藝事業的衝擊，以及漫威之後對他的安排等，各方密切觀察中。

強納森梅傑斯飾演的「征服者康」是漫威現階段的重要角色。（取材自IMDb）
強納森梅傑斯飾演的「征服者康」是漫威現階段的重要角色。（取材自IMDb）
強納森梅傑斯（右）在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」扮演大反派。（取材自IMDb）
強納森梅傑斯（右）在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」扮演大反派。（取材自IMDb）

家暴 漫威 復仇者聯盟

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