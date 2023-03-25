小勞勃道尼回歸 洽談新版「迷魂記」 有望重現鋼鐵人

小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（美聯社）

自從揮別無數影迷喜愛的「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史塔克一角，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）除了主演新版「杜立德」（Dolittle），3年多以來就沒再推出任何新片。但今年他強勢回歸，除了在克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppenheimer）軋上一角，目前也正在洽談主演希區考克（Alfred Hitchcock）最受影評讚譽之作「迷魂記」（Vertigo）的重拍，網上更有消息稱他的東尼史塔克還有機會在漫威 新片中亮相。

漫威電影 稱霸全球票房十多年，過去被視為漫威「一哥」的小勞勃道尼，從漫威畢業之後的發展格外受到矚目，有他在疫情 這3年來大都在休息，彷彿離開漫威後陷入瓶頸。

其實小勞勃道尼很認真投入迷你影集「同情者」（The Sympathizer）的演出，為角色做足準備，更理了光頭，表現深受參與該劇拍攝的南韓名導朴贊郁肯定。只是該戲還未確定何時推出，觀眾只能在今夏的「奧本海默」（Oppenheimer）先欣賞他擔任配角的表演。

小勞勃道尼曾是漫威超級英雄片一哥。（路透資料照片）

而希區考克的名作「迷魂記」，曾獲英國視與聽雜誌選為影史10大佳片第一名，也曾被美國電影學會選為影史10大懸疑片第一名；但重拍經典往往吃力不討好，新版「迷魂記」能否讓小勞勃道尼的演藝生涯再創新的高峰？各方都拭目以待。