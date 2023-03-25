我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

滑雪撞傷人？葛妮絲派特洛出庭：對方才是肇事者

中央社／洛杉磯24日綜合外電報導
演員葛妮絲派特洛因七年前的一場滑雪事故被告，派特洛也反控告對方，雙方24日對簿公堂。圖為派特洛在法庭接受詰問。（歐新社）
演員葛妮絲派特洛因七年前的一場滑雪事故被告，派特洛也反控告對方，雙方24日對簿公堂。圖為派特洛在法庭接受詰問。（歐新社）

演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）今天在猶他州為她滑雪時遭遇的事故出庭作證，她說，控告她的男子從後面撞上她，他才應該為這次意外負責。

法新社報導，退休驗光師桑德森（Terry Sanderson）因七年前的一次滑雪事故，控告曾演出「莎翁情史」（Shakespeare in Love）的葛妮絲派特洛，並向她求償。桑德森的律師將意外歸咎於葛妮絲派特洛，指稱此事造成桑德森相當於330萬美元損失。

葛妮絲派特洛則反控桑德森，並象徵性求償1美元加上律師費作為賠償，她在庭訊第四天，於洛磯山（Rocky Mountain）度假小鎮公園市（Park City）的法庭上發言。

葛妮絲派特洛接受桑德森的律師詰問時說：「桑德森先生在那條滑雪坡道上直接撞上我，這是事實。」她回憶道：「當他滑進我的滑雪板之間時，我完全僵住了。」

桑德森的律師詢問她是否在事發後立刻尖叫說：「你直接滑到我該死的背。」葛妮絲派特洛回答：「是的，我有。我為我說的髒話道歉。」

兩名當事人都聲稱自己是被對方從後面撞上。

曾獲奧斯卡金像獎的葛妮絲派特洛在法庭上說，她曾一度擔心自己會遭性侵。她說：「當時我在滑雪，然後有兩支滑雪板擠進我的滑雪板之間，迫使我的雙腿分開，接著有人用身體壓向我，發出一種非常奇怪的哼聲。」「因此，我的大腦試圖弄清楚發生了什麼事。我在想：這是惡搞嗎？有人在做變態的事嗎？」

事件發生時，葛妮絲派特洛正與現任丈夫佛查克（Brad Falchuk），以及她和前夫、酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）所生的摩西（Moses）與艾普爾（Apple）度假。桑德森的律師聲稱葛妮絲派特洛在事發後逃離現場，預料上述三人都會出庭作證。

葛妮絲派特洛今天坦承她離開了現場，但稱是因為她的滑雪教練克利斯提安森（Eric Christiansen）告訴她可以先離開，而克利斯提安森留在現場。她說：「克利斯提安森先生留下來填寫報告，並確保桑德森先生沒事，他說我可以先走。」葛妮絲派特洛補充道：「他也知道我的女兒在下面等我。」

代表桑德森出庭的布勒（Lawrence Buhler）在開庭陳述中說，葛妮絲派特洛一直以「危險」和「魯莽」的方式滑雪，導致桑德森「斷了四根肋骨及永久性腦損傷」。葛妮絲派特洛今天再三否認這些說法。她接受詰問時承認，她在事故發生後，沒有詢問桑德森的傷勢或健康狀況。她說：「我認為大家必須記住一件事：身為事故受害者，心裡不一定會想到肇事者。」

滑雪 性侵 猶他州

上一則

日劇男神閃婚女主播 超甜手繪插圖放送喜訊

延伸閱讀

雪地淪陷

雪地淪陷
滑雪撞人後揚長而去？葛妮絲派特洛吃官司 出庭拿筆記本遮臉

滑雪撞人後揚長而去？葛妮絲派特洛吃官司 出庭拿筆記本遮臉
瑞典滿15歲「免駕照」可開車上路 但限速30公里

瑞典滿15歲「免駕照」可開車上路 但限速30公里
南加7旬華婦曾患癌 活躍滑雪場

南加7旬華婦曾患癌 活躍滑雪場

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43
伊能靜。(取材自微博)

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

2023-03-18 08:59
楊紫瓊。（歐新社）

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

2023-03-17 13:47

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光