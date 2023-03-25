滑雪撞傷人？葛妮絲派特洛出庭：對方才是肇事者

演員葛妮絲派特洛因七年前的一場滑雪事故被告，派特洛也反控告對方，雙方24日對簿公堂。圖為派特洛在法庭接受詰問。（歐新社）

演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）今天在猶他州 為她滑雪 時遭遇的事故出庭作證，她說，控告她的男子從後面撞上她，他才應該為這次意外負責。

法新社報導，退休驗光師桑德森（Terry Sanderson）因七年前的一次滑雪事故，控告曾演出「莎翁情史」（Shakespeare in Love）的葛妮絲派特洛，並向她求償。桑德森的律師將意外歸咎於葛妮絲派特洛，指稱此事造成桑德森相當於330萬美元損失。

葛妮絲派特洛則反控桑德森，並象徵性求償1美元加上律師費作為賠償，她在庭訊第四天，於洛磯山（Rocky Mountain）度假小鎮公園市（Park City）的法庭上發言。

葛妮絲派特洛接受桑德森的律師詰問時說：「桑德森先生在那條滑雪坡道上直接撞上我，這是事實。」她回憶道：「當他滑進我的滑雪板之間時，我完全僵住了。」

桑德森的律師詢問她是否在事發後立刻尖叫說：「你直接滑到我該死的背。」葛妮絲派特洛回答：「是的，我有。我為我說的髒話道歉。」

兩名當事人都聲稱自己是被對方從後面撞上。

曾獲奧斯卡金像獎的葛妮絲派特洛在法庭上說，她曾一度擔心自己會遭性侵 。她說：「當時我在滑雪，然後有兩支滑雪板擠進我的滑雪板之間，迫使我的雙腿分開，接著有人用身體壓向我，發出一種非常奇怪的哼聲。」「因此，我的大腦試圖弄清楚發生了什麼事。我在想：這是惡搞嗎？有人在做變態的事嗎？」

事件發生時，葛妮絲派特洛正與現任丈夫佛查克（Brad Falchuk），以及她和前夫、酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）所生的摩西（Moses）與艾普爾（Apple）度假。桑德森的律師聲稱葛妮絲派特洛在事發後逃離現場，預料上述三人都會出庭作證。

葛妮絲派特洛今天坦承她離開了現場，但稱是因為她的滑雪教練克利斯提安森（Eric Christiansen）告訴她可以先離開，而克利斯提安森留在現場。她說：「克利斯提安森先生留下來填寫報告，並確保桑德森先生沒事，他說我可以先走。」葛妮絲派特洛補充道：「他也知道我的女兒在下面等我。」

代表桑德森出庭的布勒（Lawrence Buhler）在開庭陳述中說，葛妮絲派特洛一直以「危險」和「魯莽」的方式滑雪，導致桑德森「斷了四根肋骨及永久性腦損傷」。葛妮絲派特洛今天再三否認這些說法。她接受詰問時承認，她在事故發生後，沒有詢問桑德森的傷勢或健康狀況。她說：「我認為大家必須記住一件事：身為事故受害者，心裡不一定會想到肇事者。」