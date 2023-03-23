蘋果傳每年砸10億元攻院線片 李奧納多「花月殺手」受矚

李奧納多狄卡皮歐主演電影「花月殺手」劇照。（取材自IMDb）

根據知情人士，蘋果 公司計畫每年投入10億元製作會在戲院上映的電影，這是該公司在好萊塢提高知名度並吸引用戶訂閱其串流媒體服務的努力之一。

要求匿名的知情人士表示，蘋果已與電影製片商接洽，希望對今年在院線上映的幾部影片，以及未來推出的更多片子展開合作。待上映的潛在名單包括由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導、李奧納多狄卡皮歐（

Leonardo DiCaprio）主演的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），導演馬修范恩（Matthew Vaughn）的諜片「阿吉爾」（Argylle），以及「異形」（Alien）大導雷利史考特（Ridley Scott）的作品「拿破侖」（Napoleon）。蘋果發言人謝絕置評。

這個投資規模與往年相比有顯著的成長。蘋果之前的原創電影大多要不是由串流媒體服務獨家播放，就是僅在少數電影院 放映。根據上述知情人士，蘋果希望它的片子能在數千家影院上映至少一個月，雖然尚未敲定任何計畫。

為了爭取人才並打敗競爭對手獲取項目，蘋果已同意在院線上映影片，同時，該公司也把電影院視為一個提高其串流媒體服務Apple TV+知名度的途徑。如果要花數億元購買一部馬丁史柯西斯的電影，蘋果便想把這件事變成一場文化活動。Apple TV+的訂閱用戶估計在2000萬至4000萬之間，比網飛和迪士尼+等競爭對手少。

蘋果還沒有弄清楚要如何在院線發行這些電影。該公司內部並無同步在全球上萬家影院上映電影的專業經驗，因此已與第三方發行商接洽。不過，蘋果首先需與潛在合作夥伴談好發行費用和行銷預算。電影製片商為宣傳大片動輒花費逾1億元，支出遠高於串流媒體服務推廣新節目或電影。與大部分串流服務業者一樣，蘋果Apple TV+也把大多數預算花在電視節目。

馬丁史柯西斯的花月殺手由派拉蒙影業負責發行，因該片出自派拉蒙製片廠，將收取10%的發行費。派拉蒙還沒有同意為蘋果發行其他影片。